https://ria.ru/20251113/frantsiya-akraina-smotret-onlayn-2054786841.html
Франция — Украина: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 13 ноября
Франция — Украина: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 13 ноября - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Франция — Украина: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 13 ноября
Франция и Украина встретятся в матче девятого тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025-11-13T21:44:00+03:00
2025-11-13T21:44:00+03:00
2025-11-13T21:44:00+03:00
футбол
франция
украина
чемпионат мира по футболу 2026
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040116106_0:490:2048:1642_1920x0_80_0_0_a9267365a896a95dd3a454f7361f34c4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040116106_0:298:2048:1834_1920x0_80_0_0_0e913d7c0b6a549bdbbf6162719c15c2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, украина, чемпионат мира по футболу 2026, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Франция, Украина, Чемпионат мира по футболу 2026, Анонсы и трансляции матчей