Во Франции задержали шесть человек по подозрению в ограблении банкомата

ПАРИЖ, 13 ноя - РИА Новости. Французские правоохранители задержали шесть человек по подозрению в причастности к ограблению со взрывом наружного банкомата в городе Рубе на севере страны, передает в четверг телеканал Французские правоохранители задержали шесть человек по подозрению в причастности к ограблению со взрывом наружного банкомата в городе Рубе на севере страны, передает в четверг телеканал BFMTV

Накануне местные СМИ сообщали, что в Рубе около одного из почтовых отделений был взорван и ограблен наружный банкомат. Грабители скрылись на автомобиле с награбленным. Прокуратура Лилля начала расследование этого инцидента.

"На следующий день после ограбления со взрывом наружного банкомата... 12 ноября в Рубе (департамент Нор) прокуратура Лилля объявила о задержании шести человек", - говорится в материале со ссылкой на сообщение прокуратуры.

Все задержанные подозреваются в соучастии в организованном ограблении и сговоре с целью совершения преступления с использованием взрывчатых веществ в составе организованной группы. Кроме того, правоохранители провели в ночь со среды на четверг серию обысков с "позитивным исходом", сообщает телеканал.