Во Франции задержали шесть человек по подозрению в ограблении банкомата
Во Франции задержали шесть человек по подозрению в ограблении банкомата
ПАРИЖ, 13 ноя - РИА Новости.
Французские правоохранители задержали шесть человек по подозрению в причастности к ограблению со взрывом наружного банкомата в городе Рубе на севере страны, передает в четверг телеканал BFMTV
Накануне местные СМИ сообщали, что в Рубе около одного из почтовых отделений был взорван и ограблен наружный банкомат. Грабители скрылись на автомобиле с награбленным. Прокуратура Лилля
начала расследование этого инцидента.
"На следующий день после ограбления со взрывом наружного банкомата... 12 ноября в Рубе (департамент Нор) прокуратура Лилля объявила о задержании шести человек", - говорится в материале со ссылкой на сообщение прокуратуры.
Все задержанные подозреваются в соучастии в организованном ограблении и сговоре с целью совершения преступления с использованием взрывчатых веществ в составе организованной группы. Кроме того, правоохранители провели в ночь со среды на четверг серию обысков с "позитивным исходом", сообщает телеканал.
Пострадавших в результате ограбления не было. Почтовое отделение, рядом с которым произошел взрыв, не понесло "никаких финансовых убытков", передает BFMTV со ссылкой на руководство почтовой службы.