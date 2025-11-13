Рейтинг@Mail.ru
Во Франции задержали шесть человек по подозрению в ограблении банкомата - РИА Новости, 13.11.2025
15:53 13.11.2025
Во Франции задержали шесть человек по подозрению в ограблении банкомата
Во Франции задержали шесть человек по подозрению в ограблении банкомата - РИА Новости, 13.11.2025
Во Франции задержали шесть человек по подозрению в ограблении банкомата
Французские правоохранители задержали шесть человек по подозрению в причастности к ограблению со взрывом наружного банкомата в городе Рубе на севере страны,... РИА Новости, 13.11.2025
в мире
лилль
франция
лилль
франция
в мире, лилль, франция
В мире, Лилль, Франция
Во Франции задержали шесть человек по подозрению в ограблении банкомата

Во Франции задержали 6 человек по подозрению в ограблении со взрывом банкомата

ПАРИЖ, 13 ноя - РИА Новости. Французские правоохранители задержали шесть человек по подозрению в причастности к ограблению со взрывом наружного банкомата в городе Рубе на севере страны, передает в четверг телеканал BFMTV.
Накануне местные СМИ сообщали, что в Рубе около одного из почтовых отделений был взорван и ограблен наружный банкомат. Грабители скрылись на автомобиле с награбленным. Прокуратура Лилля начала расследование этого инцидента.
"На следующий день после ограбления со взрывом наружного банкомата... 12 ноября в Рубе (департамент Нор) прокуратура Лилля объявила о задержании шести человек", - говорится в материале со ссылкой на сообщение прокуратуры.
Все задержанные подозреваются в соучастии в организованном ограблении и сговоре с целью совершения преступления с использованием взрывчатых веществ в составе организованной группы. Кроме того, правоохранители провели в ночь со среды на четверг серию обысков с "позитивным исходом", сообщает телеканал.
Пострадавших в результате ограбления не было. Почтовое отделение, рядом с которым произошел взрыв, не понесло "никаких финансовых убытков", передает BFMTV со ссылкой на руководство почтовой службы.
