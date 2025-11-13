Рейтинг@Mail.ru
Межрегиональный форум "Дни ритейла в Беломорье" пройдет в Архангельске
19:05 13.11.2025
Межрегиональный форум "Дни ритейла в Беломорье" пройдет в Архангельске
Межрегиональный форум "Дни ритейла в Беломорье" пройдет в Архангельске - РИА Новости, 13.11.2025
Межрегиональный форум "Дни ритейла в Беломорье" пройдет в Архангельске
Межрегиональный форум "Дни ритейла в Беломорье" пройдет в Архангельске с 2 по 5 декабря этого года, он будет совмещен с XIX Региональным торговым форумом,... РИА Новости, 13.11.2025
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
2025
Новости
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Межрегиональный форум "Дни ритейла в Беломорье" пройдет в Архангельске

Бизнес-форум "Дни ритейла в Беломорье" пройдет в Архангельске с 2 по 5 декабря

Вид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Вид на центральную часть города Архангельска. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Межрегиональный форум "Дни ритейла в Беломорье" пройдет в Архангельске с 2 по 5 декабря этого года, он будет совмещен с XIX Региональным торговым форумом, сообщает пресс-служба правительства региона.
Мероприятие станет площадкой для обсуждения профессионалами ключевых тенденций и вызовов регионального потребительского рынка, поиска эффективных решений для устойчивого развития торговли и малого бизнеса в северных регионах страны.
В ходе пленарного заседания, а также на площадках аналитических экспертных сессий и семинаров, профессионалы отрасли обсудят вопросы повышения эффективности взаимодействия между товаропроизводителями, поставщиками и торговыми сетями, управление коммерческой недвижимостью, защиту прав потребителей, налоговое регулирование, а также другие темы.
""Дни ритейла в Беломорье" – это уникальная площадка для открытого диалога, обмена лучшими практиками, глубокого анализа текущей ситуации и совместной выработки стратегий развития потребительского рынка как субъектов Российской Федерации, так и Архангельской области. Помимо этого, в рамках форума впервые будут проведены профориентационные мероприятия "Агрокадры29", которые входят в федеральный проект "Кадры в АПК" нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"", – сказала министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, ее слова приводит пресс-служба.
Организаторами форума выступают правительство Архангельской области при участии министерства промышленности и торговли РФ и Российской ассоциации экспертов рынка ритейла.
