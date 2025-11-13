https://ria.ru/20251113/forum-2054845778.html
Межрегиональный форум "Дни ритейла в Беломорье" пройдет в Архангельске
Межрегиональный форум "Дни ритейла в Беломорье" пройдет в Архангельске - РИА Новости, 13.11.2025
Межрегиональный форум "Дни ритейла в Беломорье" пройдет в Архангельске
Межрегиональный форум "Дни ритейла в Беломорье" пройдет в Архангельске с 2 по 5 декабря этого года, он будет совмещен с XIX Региональным торговым форумом,... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T19:05:00+03:00
2025-11-13T19:05:00+03:00
2025-11-13T19:05:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25c326dd01bc072a559b79bdf5fa518f.jpg
https://ria.ru/20251112/programma-2054198526.html
https://ria.ru/20251113/akselerator-2054830493.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97912473e1ba52145636f1698b33495e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Межрегиональный форум "Дни ритейла в Беломорье" пройдет в Архангельске
Бизнес-форум "Дни ритейла в Беломорье" пройдет в Архангельске с 2 по 5 декабря
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Межрегиональный форум "Дни ритейла в Беломорье" пройдет в Архангельске с 2 по 5 декабря этого года, он будет совмещен с XIX Региональным торговым форумом, сообщает пресс-служба правительства региона.
Мероприятие станет площадкой для обсуждения профессионалами ключевых тенденций и вызовов регионального потребительского рынка, поиска эффективных решений для устойчивого развития торговли и малого бизнеса в северных регионах страны.
В ходе пленарного заседания, а также на площадках аналитических экспертных сессий и семинаров, профессионалы отрасли обсудят вопросы повышения эффективности взаимодействия между товаропроизводителями, поставщиками и торговыми сетями, управление коммерческой недвижимостью, защиту прав потребителей, налоговое регулирование, а также другие темы.
""Дни ритейла в Беломорье" – это уникальная площадка для открытого диалога, обмена лучшими практиками, глубокого анализа текущей ситуации и совместной выработки стратегий развития потребительского рынка как субъектов Российской Федерации, так и Архангельской области. Помимо этого, в рамках форума впервые будут проведены профориентационные мероприятия "Агрокадры29", которые входят в федеральный проект "Кадры в АПК" нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"", – сказала министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, ее слова приводит пресс-служба.
Организаторами форума выступают правительство Архангельской области при участии министерства промышленности и торговли РФ и Российской ассоциации экспертов рынка ритейла.