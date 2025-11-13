МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Межрегиональный форум "Дни ритейла в Беломорье" пройдет в Архангельске с 2 по 5 декабря этого года, он будет совмещен с XIX Региональным торговым форумом, сообщает пресс-служба правительства региона.

Мероприятие станет площадкой для обсуждения профессионалами ключевых тенденций и вызовов регионального потребительского рынка, поиска эффективных решений для устойчивого развития торговли и малого бизнеса в северных регионах страны.

В ходе пленарного заседания, а также на площадках аналитических экспертных сессий и семинаров, профессионалы отрасли обсудят вопросы повышения эффективности взаимодействия между товаропроизводителями, поставщиками и торговыми сетями, управление коммерческой недвижимостью, защиту прав потребителей, налоговое регулирование, а также другие темы.

""Дни ритейла в Беломорье" – это уникальная площадка для открытого диалога, обмена лучшими практиками, глубокого анализа текущей ситуации и совместной выработки стратегий развития потребительского рынка как субъектов Российской Федерации, так и Архангельской области. Помимо этого, в рамках форума впервые будут проведены профориентационные мероприятия "Агрокадры29", которые входят в федеральный проект "Кадры в АПК" нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"", – сказала министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, ее слова приводит пресс-служба.