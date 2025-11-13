В Финляндии высказались об открытии границы с Россией

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Финские власти в случае открытия границы с Россией возобновят движение не на всех пунктах пропуска, заявил руководитель подразделения пограничной безопасности погранохраны Финляндии Юсси Напола.

"Следует учитывать, какая потребность в пересечении границы существует в разных частях восточной границы… Мы бы оценили объем трафика и на основе этого обдумали бы, сколько пунктов пересечения открыть и какие у них будут часы работы", - сказал Напола телерадиовещателю Yle.

Он добавил, что перед закрытием пунктов пересечения трафик через границу составлял лишь 18% от уровня до пандемии. Сейчас, по мнению Наполы, он был бы еще ниже из-за различных санкционных и визовых ограничений.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.