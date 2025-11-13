Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии высказались об открытии границы с Россией - РИА Новости, 13.11.2025
16:53 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/finljandija-2054813642.html
В Финляндии высказались об открытии границы с Россией
В Финляндии высказались об открытии границы с Россией - РИА Новости, 13.11.2025
В Финляндии высказались об открытии границы с Россией
Финские власти в случае открытия границы с Россией возобновят движение не на всех пунктах пропуска, заявил руководитель подразделения пограничной безопасности... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T16:53:00+03:00
2025-11-13T16:53:00+03:00
В Финляндии высказались об открытии границы с Россией

Напола: Финляндия может возобновить движение не на всех КПП на границе с Россией

Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Финские власти в случае открытия границы с Россией возобновят движение не на всех пунктах пропуска, заявил руководитель подразделения пограничной безопасности погранохраны Финляндии Юсси Напола.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо ранее допустил открытие границы с Россией в будущем и добавил, что речь не идет о "десятилетиях".
Финские военные - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
"Следует учитывать, какая потребность в пересечении границы существует в разных частях восточной границы… Мы бы оценили объем трафика и на основе этого обдумали бы, сколько пунктов пересечения открыть и какие у них будут часы работы", - сказал Напола телерадиовещателю Yle.
Он добавил, что перед закрытием пунктов пересечения трафик через границу составлял лишь 18% от уровня до пандемии. Сейчас, по мнению Наполы, он был бы еще ниже из-за различных санкционных и визовых ограничений.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
