Финляндия просит у ЕК средства на усиление наблюдения на границе с Россией - РИА Новости, 13.11.2025
16:24 13.11.2025 (обновлено: 16:39 13.11.2025)
Финляндия просит у ЕК средства на усиление наблюдения на границе с Россией
Финляндия просит у ЕК средства на усиление наблюдения на границе с Россией - РИА Новости, 13.11.2025
Финляндия просит у ЕК средства на усиление наблюдения на границе с Россией
Финляндия запросит у Еврокомиссии 16 миллионов евро на усиление наблюдения на границе с Россией и в Финском заливе, финансирование будет направлено на закупку... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T16:24:00+03:00
2025-11-13T16:39:00+03:00
2025
Финляндия просит у ЕК средства на усиление наблюдения на границе с Россией

Финляндия запросила у ЕК 16 млн евро на усиление наблюдения на границе с РФ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Финляндия запросит у Еврокомиссии 16 миллионов евро на усиление наблюдения на границе с Россией и в Финском заливе, финансирование будет направлено на закупку дронов, сообщает в четверг МВД республики.
"Финляндия подает заявку на дополнительное финансирование в рамках инструмента финансовой поддержки пограничной безопасности и визовой политики ЕС для усиления наблюдения на восточной границе (граница с Россией - ред.) и в Финском заливе", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как уточняет министерство, Финляндия запросит у Еврокомиссии порядка 16 миллионов евро. Финансирование будет направлено на закупку беспилотных систем наблюдения (дронов и беспилотных надводных аппаратов), устойчивым к сбоям в работе GNSS.
По словам ведомства, помехи в работе систем спутникового позиционирования, наблюдаемые вблизи границы с Россией, снижают эффективность использования существующих возможностей.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
