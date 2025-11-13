Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль античного наследия России пройдет на Кубани
Краснодарский край
 
17:25 13.11.2025
Фестиваль античного наследия России пройдет на Кубани
Фестиваль античного наследия России, посвященный связи времен и народов, пройдет в Темрюкском районе и Геленджике с 14 по 16 ноября
краснодарский край
россия
темрюкский район
русское географическое общество
геленджик
россия
темрюкский район
геленджик
россия, темрюкский район, русское географическое общество, геленджик
Краснодарский край, Россия, Темрюкский район, Русское географическое общество, Геленджик
Скала Парус
Скала Парус. Архивное фото
КРАСНОДАР, 13 ноя – РИА Новости. Фестиваль античного наследия России, посвященный связи времен и народов, пройдет в Темрюкском районе и Геленджике с 14 по 16 ноября, сообщили в министерстве курортов и олимпийского наследия Краснодарского края.
"В Краснодарском крае пройдет фестиваль "Античное наследие России. Связь времен и народов". Мероприятия организованы в Темрюкском районе и Геленджике. Эти территории являются наследниками античной цивилизации. В течение трех дней - с 14 по 16 ноября - гостей ждут экскурсии, лекции, мастер-классы и исторические реконструкции. Фестиваль стартует в археологическом музее Таманского музейного комплекса, на территории древнего города Германасса. Посетителей ждет знакомство с уникальными экспонатами, рассказывающими о культуре, быте и торговых связях античного города", - рассказали в краевом минкурортов.
Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Кондратьев: 493 млрд руб доходов поступило в бюджет Кубани
12 ноября, 21:25
На следующий день фестиваль продолжится в Темрюкском историко-археологическом музее и будет посвящен торговым и культурным связям античных городов Причерноморья. Здесь участники смогут узнать, как пересекались пути народов, развивались ремесла и традиции, сообщает ведомство.
В заключительный день фестиваля, 16 ноября, в Музее истории казачества станицы Старотитаровской гостей ждут тематические экскурсии, встречи с учеными и мастер-классы, где гости фестиваля смогут прикоснуться к древним ремеслам и традициям. В культурном центре села Кабардинка посетителей ждет программа, включающая экскурсии, мастер-классы, лекции и творческие встречи, выступление артистов фольклорного ансамбля греческого танца.
Мероприятия проходят при поддержке Русского географического общества и будут доступны посетителям культурного центра.
Темрюкский район и Геленджик входят в туристический проект "Золотое кольцо Боспорского царства". Он объединил 14 городов Юга России, около 40 музеев, более 100 научно-исследовательских, образовательных и туристических организаций и позиционирует Юг России как один из центров античной культуры и цивилизации. В сентябре 2018 года в Москве было заключено соглашение о реализации совместного проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", которое подписали главы профильных министерств и ведомств Краснодарского края, сообщает министерство курортов и олимпийского наследия региона.
Как отмечается, фестиваль античной культуры призван дать гостям и жителям края возможность ближе познакомиться с культурой, традициями, архитектурой и мировоззрением народов России.
Вид с Международного аэропорта Сочи на улицу Костромскую поселка Молдовка - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В мэрии Сочи рассказали о новых благоустроенных зонах для отдыха
Вчера, 12:20
 
Краснодарский крайРоссияТемрюкский районРусское географическое обществоГеленджик
 
 
