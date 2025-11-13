Фестиваль античного наследия России пройдет на Кубани

КРАСНОДАР, 13 ноя – РИА Новости. Фестиваль античного наследия России, посвященный связи времен и народов, пройдет в Темрюкском районе и Геленджике с 14 по 16 ноября, сообщили в министерстве курортов и олимпийского наследия Краснодарского края.

"В Краснодарском крае пройдет фестиваль "Античное наследие России. Связь времен и народов". Мероприятия организованы в Темрюкском районе и Геленджике. Эти территории являются наследниками античной цивилизации. В течение трех дней - с 14 по 16 ноября - гостей ждут экскурсии, лекции, мастер-классы и исторические реконструкции. Фестиваль стартует в археологическом музее Таманского музейного комплекса, на территории древнего города Германасса. Посетителей ждет знакомство с уникальными экспонатами, рассказывающими о культуре, быте и торговых связях античного города", - рассказали в краевом минкурортов.

На следующий день фестиваль продолжится в Темрюкском историко-археологическом музее и будет посвящен торговым и культурным связям античных городов Причерноморья. Здесь участники смогут узнать, как пересекались пути народов, развивались ремесла и традиции, сообщает ведомство.

В заключительный день фестиваля, 16 ноября, в Музее истории казачества станицы Старотитаровской гостей ждут тематические экскурсии, встречи с учеными и мастер-классы, где гости фестиваля смогут прикоснуться к древним ремеслам и традициям. В культурном центре села Кабардинка посетителей ждет программа, включающая экскурсии, мастер-классы, лекции и творческие встречи, выступление артистов фольклорного ансамбля греческого танца.

Мероприятия проходят при поддержке Русского географического общества и будут доступны посетителям культурного центра.

Темрюкский район и Геленджик входят в туристический проект "Золотое кольцо Боспорского царства". Он объединил 14 городов Юга России, около 40 музеев, более 100 научно-исследовательских, образовательных и туристических организаций и позиционирует Юг России как один из центров античной культуры и цивилизации. В сентябре 2018 года в Москве было заключено соглашение о реализации совместного проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", которое подписали главы профильных министерств и ведомств Краснодарского края, сообщает министерство курортов и олимпийского наследия региона.