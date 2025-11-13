ЕС завершил выплату своей части кредита G7, выделив четыре миллиарда евро

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Евросоюз, выделив в четверг 4,1 миллиарда евро в рамках кредитной программы ERA на 45 миллиардов евро, согласованной ранее странами "сообщества семи" с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов, завершил свой вклад в сумме на 18,1 миллиарда евро в этот кредит, сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис.
"Сегодняшняя выплата Украине в 4,1 миллиарда евро завершает вклад ЕС в размере 18,1 миллиарда евро в кредитную инициативу ERA", - говорится в заявлении Домбровскиса в сети X.
Всего ЕС ранее обязался предоставить Украине до конца года порядка 18 миллиардов евро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.