ЕС завершил выплату своей части кредита G7, выделив четыре миллиарда евро
12:57 13.11.2025
ЕС завершил выплату своей части кредита G7, выделив четыре миллиарда евро
ЕС завершил выплату своей части кредита G7, выделив четыре миллиарда евро - РИА Новости, 13.11.2025
ЕС завершил выплату своей части кредита G7, выделив четыре миллиарда евро
экономика, россия, украина, киев, валдис домбровскис, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, евросоюз, g7, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Украина, Киев, Валдис Домбровскис, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
ЕС завершил выплату своей части кредита G7, выделив четыре миллиарда евро

Евросоюз завершил вклад в кредитную программу ERA на 18,1 млрд евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Евросоюз, выделив в четверг 4,1 миллиарда евро в рамках кредитной программы ERA на 45 миллиардов евро, согласованной ранее странами "сообщества семи" с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов, завершил свой вклад в сумме на 18,1 миллиарда евро в этот кредит, сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия выделяет Киеву порядка шести миллиардов евро из кредита G7 и спецфонда ЕС для Украины.
Еврокомиссия провалила переговоры с Бельгией по российским активам
8 ноября, 12:54
"Сегодняшняя выплата Украине в 4,1 миллиарда евро завершает вклад ЕС в размере 18,1 миллиарда евро в кредитную инициативу ERA", - говорится в заявлении Домбровскиса в сети X.
Всего ЕС ранее обязался предоставить Украине до конца года порядка 18 миллиардов евро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
ЕК переведет Украине несколько миллиардов евро за счет российских активов
Вчера, 11:14
 
