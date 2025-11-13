ЕС завершил выплату своей части кредита G7, выделив четыре миллиарда евро

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Евросоюз, выделив в четверг 4,1 миллиарда евро в рамках кредитной программы ERA на 45 миллиардов евро, согласованной ранее странами "сообщества семи" с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов, завершил свой вклад в сумме на 18,1 миллиарда евро в этот кредит, сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис.