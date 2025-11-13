Рейтинг@Mail.ru
В ЕК заявили, что следят за коррупционным скандалом на Украине
15:40 13.11.2025
В ЕК заявили, что следят за коррупционным скандалом на Украине
Европейская комиссия внимательно следит за коррупционным скандалом на Украине, борьба с коррупцией важна для любой страны-кандидата на вступление в ЕС, заявил... РИА Новости, 13.11.2025
в мире
украина
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
евросоюз
еврокомиссия
украина
в мире, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Евросоюз, Еврокомиссия
Мерсье: ЕК внимательно следит за коррупционным скандалом на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Европейская комиссия внимательно следит за коррупционным скандалом на Украине, борьба с коррупцией важна для любой страны-кандидата на вступление в ЕС, заявил на брифинге представитель ЕК Гийом Мерсье.
"Расследование на Украине показало, что органы по борьбе с коррупцией существуют и функционируют. Мы всегда уделяли этому вопросу самое пристальное внимание. Борьба с коррупцией необходима, если государство хочет стать членом ЕС. Оно (государство – ред.) должно обладать сильным потенциалом для борьбы с этим явлением и должно уважать верховенство закона. Еврокомиссия продолжит следить за ситуацией", - ответил он на просьбу отреагировать на этот скандал.
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Мерц и Зеленский обсудили расследование коррупционного скандала на Украине
Вчера, 15:34
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Нидерландах заявили, что помощь Украине зависит от борьбы с коррупцией
Вчера, 12:43
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
