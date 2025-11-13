В ЕК заявили, что следят за коррупционным скандалом на Украине

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Европейская комиссия внимательно следит за коррупционным скандалом на Украине, борьба с коррупцией важна для любой страны-кандидата на вступление в ЕС, заявил на брифинге представитель ЕК Гийом Мерсье.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.