Politico узнало, о чем генсек Совета Европы просил Эпштейна в 2017 году
13:43 13.11.2025 (обновлено: 13:44 13.11.2025)
Politico узнало, о чем генсек Совета Европы просил Эпштейна в 2017 году
Politico узнало, о чем генсек Совета Европы просил Эпштейна в 2017 году
в мире
сша
нью-йорк (город)
норвегия
джеффри эпштейн
дональд трамп
турбьерн ягланд
совет европы
сша
нью-йорк (город)
норвегия
2025
Politico: генсек СЕ Ягланд в 2017 году просил Эпштейна рассказать о Трампе и США

Бывший генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бывший премьер-министр Норвегии Турбьёрну Ягланду, занимавший на тот момент пост генсека Совета Европы, ориентировочно в 2017 году обращался к скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну с просьбой больше рассказать о президенте США Дональде Трампе и том, что происходит в американском обществе, сообщает издание Politico со ссылкой на обнародованные конгрессом письма Эпштейна.
"Ягланд просил Эпштейна навестить его в Страсбурге во Франции, чтобы Эпштейн мог помочь ему "больше узнать о Трампе и о том, что происходит в американском обществе", - пишет издание, отмечая, что просьба прозвучала за год до встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В США опубликовали письма Эпштейна, в которых Трамп назван "собакой"
12 ноября, 20:44
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Джеффри Эпштейн держит в руках чек с подписью Трампа на имя Эпштейна - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Эпштейн хвастался, что получил от Трампа 22,5 тысячи долларов за актив
9 сентября, 04:30
 
