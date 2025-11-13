Politico узнало, о чем генсек Совета Европы просил Эпштейна в 2017 году

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бывший премьер-министр Норвегии Турбьёрну Ягланду, занимавший на тот момент пост генсека Совета Европы, ориентировочно в 2017 году обращался к скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну с просьбой больше рассказать о президенте США Дональде Трампе и том, что происходит в американском обществе, сообщает издание Politico со ссылкой на обнародованные конгрессом письма Эпштейна.