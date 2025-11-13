Politico узнало, о чем генсек Совета Европы просил Эпштейна в 2017 году

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бывший премьер-министр Норвегии Турбьёрну Ягланду, занимавший на тот момент пост генсека Совета Европы, ориентировочно в 2017 году обращался к скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну с просьбой больше рассказать о президенте США Дональде Трампе и том, что происходит в американском обществе, сообщает издание Politico со ссылкой на обнародованные конгрессом письма Эпштейна.
"Ягланд просил Эпштейна навестить его в Страсбурге во Франции, чтобы Эпштейн мог помочь ему "больше узнать о Трампе и о том, что происходит в американском обществе", - пишет издание, отмечая, что просьба прозвучала за год до встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.