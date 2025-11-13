https://ria.ru/20251113/egipet-2054636130.html
В генконсульстве России рассказали о пострадавших в ДТП в Египте туристах
В генконсульстве России рассказали о пострадавших в ДТП в Египте туристах - РИА Новости, 13.11.2025
В генконсульстве России рассказали о пострадавших в ДТП в Египте туристах
Генконсульство РФ в Хургаде сообщило РИА Новости, что 12 российских туристов, пострадавших при ДТП в Египте, все еще находятся в больнице, шестеро покинули... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T02:00:00+03:00
2025-11-13T02:00:00+03:00
2025-11-13T02:00:00+03:00
россия
хургада
египет
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757241359_0:235:2000:1360_1920x0_80_0_0_b51884be30a04117990ee782303a4729.jpg
https://ria.ru/20251112/egipet-2054326030.html
россия
хургада
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757241359_46:0:1969:1442_1920x0_80_0_0_89b5fa4fdf68858b6b2866a2df616af0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хургада, египет, в мире
Россия, Хургада, Египет, В мире
В генконсульстве России рассказали о пострадавших в ДТП в Египте туристах
Генконсульство: 12 россиян, пострадавших при ДТП в Египте, находятся в больнице