В генконсульстве России рассказали о пострадавших в ДТП в Египте туристах - РИА Новости, 13.11.2025
02:00 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/egipet-2054636130.html
В генконсульстве России рассказали о пострадавших в ДТП в Египте туристах
В генконсульстве России рассказали о пострадавших в ДТП в Египте туристах - РИА Новости, 13.11.2025
В генконсульстве России рассказали о пострадавших в ДТП в Египте туристах
Генконсульство РФ в Хургаде сообщило РИА Новости, что 12 российских туристов, пострадавших при ДТП в Египте, все еще находятся в больнице, шестеро покинули... РИА Новости, 13.11.2025
россия
хургада
египет
в мире
https://ria.ru/20251112/egipet-2054326030.html
россия
хургада
египет
россия, хургада, египет, в мире
Россия, Хургада, Египет, В мире
В генконсульстве России рассказали о пострадавших в ДТП в Египте туристах

Генконсульство: 12 россиян, пострадавших при ДТП в Египте, находятся в больнице

© AP Photo / Ibrahim el-ShazlyМашина скорой помощи, Египет
Машина скорой помощи, Египет - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Ibrahim el-Shazly
Машина скорой помощи, Египет. Архивное фото
КАИР, 13 ноя - РИА Новости. Генконсульство РФ в Хургаде сообщило РИА Новости, что 12 российских туристов, пострадавших при ДТП в Египте, все еще находятся в больнице, шестеро покинули страну.
"Один человек погиб, 12 остаются в госпитале "Нил" в городе Хургада, восемь - в отелях, шестеро - вернулись в Россию в соответствии со своим графиком отпусков", - сообщило генконсульство.
Вместе с тем, ранее глава управления здравоохранения провинции Красное море Исмаил аль-Араби заявил РИА Новости, что большинство россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Египте, выписаны, в больницах остаются пять человек.
Во вторник утром туристический автобус, в котором находились 27 российских туристов, столкнулся с грузовиком на дороге Хургада - Каир в районе Рас-Гареба. В результате аварии погибли два человека - водитель и гражданка РФ. По данным египетских властей, водитель автобуса врезался в грузовик.
РоссияХургадаЕгипетВ мире
 
 
