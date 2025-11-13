Ефимов: пешеходный маршрут обустроят на территории Мневниковской поймы

"Мневниковская пойма – активно развивающаяся территория на северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники. Здесь формируется современная многофункциональная застройка, включающая в себя жилые комплексы, общественно-деловые центры, объекты культуры и спорта, а также зоны отдыха. Для развития пешеходных связей мы сейчас строим два моста – в западной и восточной частях поймы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.