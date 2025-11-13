https://ria.ru/20251113/efimov-2054725968.html
Ефимов: пешеходный маршрут обустроят на территории Мневниковской поймы
Новый пешеходный маршрут обустроят на территории Мневниковской поймы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
МОСКВА, 13 ноя - РИА Недвижимость. Новый пешеходный маршрут обустроят на территории Мневниковской поймы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Мневниковская пойма – активно развивающаяся территория на северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники. Здесь формируется современная многофункциональная застройка, включающая в себя жилые комплексы, общественно-деловые центры, объекты культуры и спорта, а также зоны отдыха. Для развития пешеходных связей мы сейчас строим два моста – в западной и восточной частях поймы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Оба объекта планируют открыть в 2027 году. К этому моменту у москвичей появится прямой рекреационный маршрут, расположенный между Крылатским и Филевским Парком, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работах по строительству второго пешеходного моста в Мневниковской пойме.