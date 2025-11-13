Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: пешеходный маршрут обустроят на территории Мневниковской поймы - РИА Новости, 13.11.2025
14:12 13.11.2025
Ефимов: пешеходный маршрут обустроят на территории Мневниковской поймы
Ефимов: пешеходный маршрут обустроят на территории Мневниковской поймы
Новый пешеходный маршрут обустроят на территории Мневниковской поймы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 13.11.2025
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: пешеходный маршрут обустроят на территории Мневниковской поймы

Ефимов: новый пешеходный маршрут обустроят на территории Мневниковской поймы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Недвижимость. Новый пешеходный маршрут обустроят на территории Мневниковской поймы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Мневниковская пойма – активно развивающаяся территория на северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники. Здесь формируется современная многофункциональная застройка, включающая в себя жилые комплексы, общественно-деловые центры, объекты культуры и спорта, а также зоны отдыха. Для развития пешеходных связей мы сейчас строим два моста – в западной и восточной частях поймы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Оба объекта планируют открыть в 2027 году. К этому моменту у москвичей появится прямой рекреационный маршрут, расположенный между Крылатским и Филевским Парком, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работах по строительству второго пешеходного моста в Мневниковской пойме.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Ефимов: свыше 700 жителей начали осмотр жилья по реновации в Южном Тушине
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
