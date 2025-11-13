https://ria.ru/20251113/efimov-2054583884.html
Ефимов: Москва выделила землю под предприятие бытового обслуживания
москва
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Власти Москвы выделили инвестору участок земли на юго-западе города для строительства предприятия бытового обслуживания, сумма инвестиций в проект составит около 7 миллиардов рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Масштабные инвестиционные проекты реализуются в Москве с 2016 года. К ним относятся, например, производства, инновационные центры, многофункциональные и спортивные комплексы.
"С 2022 года в рамках масштабных инвестиционных проектов инвесторы могут получить участки для развития производств на территории столицы по льготной ставке один рубль в год. Одним из таких объектов станет многофункциональный комплекс легкой промышленности для оказания услуг по прокату и чистке текстильных изделий. Его площадь – 69 тысяч квадратных метров. Объем частных инвестиций в реализацию проекта составит около 7 миллиардов рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, инвестору в аренду на четыре года предоставлено 5,7 гектара земли на Щибровской улице в районе Южное Бутово. После ввода объекта в строй здесь будет создано около 500 новых рабочих мест.