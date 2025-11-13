Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления ВСУ на правом берегу Днепра
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:54 13.11.2025
Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 13.11.2025
Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет гаубицы Д-30 подразделения артиллерии Ивановского гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный пункт управления... РИА Новости, 13.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
безопасность, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет гаубицы Д-30 уничтожил пункт управления ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Александр Гальперин
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 13 ноя - РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 подразделения артиллерии Ивановского гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный пункт управления подразделением ВСУ, располагавшийся на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
«
"Накануне, по данным, полученным от воздушной разведки, расчет 122-мм артиллерийского орудия Д-30 нанес огневое поражение и уничтожил пункт управления одного из подразделений ВСУ на правобережье Днепра с находившимся внутри личным составом. Активное перемещение личного состава подразделения украинских националистов с целью укрыться в заброшенном здании на правобережье Днепра было выявлено разведывательным БПЛА", - сообщили в оборонном ведомстве.
На Каховском направлении в Херсонской области подразделения артиллерии Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ежедневно подавляют пункты управления, уничтожают артиллерийские системы, вооружение, военную технику, плавсредства и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра.
В зоне проведения СВО в Херсонской области врага уничтожают на подступах к берегу, предотвращая любые попытки украинских вооруженных формирований к форсированию Днепра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
