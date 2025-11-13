Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления ВСУ на правом берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК, 13 ноя - РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 подразделения артиллерии Ивановского гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный пункт управления подразделением ВСУ, располагавшийся на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"Накануне, по данным, полученным от воздушной разведки, расчет 122-мм артиллерийского орудия Д-30 нанес огневое поражение и уничтожил пункт управления одного из подразделений ВСУ на правобережье Днепра с находившимся внутри личным составом. Активное перемещение личного состава подразделения украинских националистов с целью укрыться в заброшенном здании на правобережье Днепра было выявлено разведывательным БПЛА", - сообщили в оборонном ведомстве.
На Каховском направлении в Херсонской области подразделения артиллерии Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ежедневно подавляют пункты управления, уничтожают артиллерийские системы, вооружение, военную технику, плавсредства и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра.
В зоне проведения СВО в Херсонской области врага уничтожают на подступах к берегу, предотвращая любые попытки украинских вооруженных формирований к форсированию Днепра.
