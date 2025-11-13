Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления ВСУ на правом берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК, 13 ноя - РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 подразделения артиллерии Ивановского гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный пункт управления подразделением ВСУ, располагавшийся на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

В зоне проведения СВО в Херсонской области врага уничтожают на подступах к берегу, предотвращая любые попытки украинских вооруженных формирований к форсированию Днепра.