Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина и Трампа должна принести конкретный результат, заявил Рубио - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:53 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/diplomatiya-2054640404.html
Встреча Путина и Трампа должна принести конкретный результат, заявил Рубио
Встреча Путина и Трампа должна принести конкретный результат, заявил Рубио - РИА Новости, 13.11.2025
Встреча Путина и Трампа должна принести конкретный результат, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Москва и Вашингтон условились, что следующая встреча лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа должна принести... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T02:53:00+03:00
2025-11-13T02:53:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
владимир путин
дональд трамп
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035904837_0:60:2105:1244_1920x0_80_0_0_19e4705334711637474cfd4bf3ef4b91.jpg
https://ria.ru/20251111/vstrecha-2054347912.html
https://ria.ru/20251107/tramp-2053566730.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035904837_150:0:2028:1408_1920x0_80_0_0_b6a9eaac693a804392bcbf5a56ce6744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, марко рубио
В мире, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Марко Рубио
Встреча Путина и Трампа должна принести конкретный результат, заявил Рубио

Рубио: США и Россия условились, что встреча Путина и Трампа будет результативной

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Москва и Вашингтон условились, что следующая встреча лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа должна принести "конкретный результат".
"Я думаю, что обе стороны пришли к согласию, что на следующей встрече наших президентов должен быть достигнут конкретный результат. Мы должны знать, что у нас есть реальный шанс добиться чего-то позитивного. И мы бы хотели, чтобы это произошло. Мы бы хотели, чтобы эта война закончилась, но мы не можем продолжать проводить встречи только ради встреч. И я думаю, что обе стороны рассматривают это именно так, по крайней мере, это то, что я понял из нашего разговора", – сказал он, отвечая на вопрос о разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Орбан сделал заявление о встрече Трампа и Путина
11 ноября, 22:37
Путин и Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Трамп объяснил, почему отменил встречу с Путиным в Венгрии
7 ноября, 21:53
 
В миреРоссияСШАМоскваВладимир ПутинДональд ТрампМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала