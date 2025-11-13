Рейтинг@Mail.ru
Хет-трик Миллера принес "Ак Барсу" победу над московским "Динамо" в КХЛ - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Хоккей
Хоккей
 
21:21 13.11.2025 (обновлено: 21:23 13.11.2025)
Хет-трик Миллера принес "Ак Барсу" победу над московским "Динамо" в КХЛ
Хет-трик Миллера принес "Ак Барсу" победу над московским "Динамо" в КХЛ
Казанский "Ак Барс" на своем льду обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Хет-трик Миллера принес "Ак Барсу" победу над московским "Динамо" в КХЛ

Хет-трик Миллера и дубль Яшкина помогли "Ак Барсу" обыграть "Динамо" в КХЛ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" на своем льду обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:3, 2:0) в пользу хозяев. В составе "Ак Барса" хет-трик оформил Митчелл Миллер (3, 28, 49-я минуты), дубль у Дмитрия Яшкина (40, 47). У "Динамо" две шайбы забросил Дилан Сикьюра (5, 32), по голу забили Даниил Пыленков (27) и Никита Гусев (36).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
13 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Ак Барс
5 : 4
Динамо Москва
02:36 • Mitchell Miller
(Брэндон Биро, Никита Лямкин)
27:16 • Mitchell Miller
(Дмитрий Яшкин)
39:26 • Дмитрий Яшкин
(Никита Лямкин, Никита Дыняк)
46:28 • Дмитрий Яшкин
(Александр Хмелевский, Mitchell Miller)
48:12 • Mitchell Miller
(Дмитрий Яшкин, Никита Лямкин)
04:32 • Дилан Сикура
(Никита Гусев, Игорь Ожиганов)
26:19 • Даниил Пыленков
31:39 • Дилан Сикура
(Джордан Уил, Даниил Пыленков)
35:18 • Никита Гусев
(Артем Ильенко, Sergei Artemyev)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Американский защитник Миллер оформил первый хет-трик в карьере в КХЛ. Защитник "Ак Барса" Никита Лямкин провел 600-й матч в КХЛ, а его одноклубник белорус Степан Фальковский - 300-й. Защитник московского "Динамо" Игорь Ожиганов отметился результативной передачей и стал пятым защитником в истории лиги, которому удалось набрать 300 (85 голов + 215 передач) очков за карьеру в КХЛ.
"Ак Барс" располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 36 очков. "Динамо" (31 очко) проиграло третий матч кряду и идет на пятом месте на Западе.
В следующем матче "Динамо" 15 ноября на выезде сыграет против новосибирской "Сибири", "Ак Барс" днем позднее примет минское "Динамо".
