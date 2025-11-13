Хет-трик Миллера принес "Ак Барсу" победу над московским "Динамо" в КХЛ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" на своем льду обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Ак Барс" располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 36 очков. "Динамо" (31 очко) проиграло третий матч кряду и идет на пятом месте на Западе.