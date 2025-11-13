https://ria.ru/20251113/delo-2054819805.html
Федерация футбола Турции отстранила 102 игрока по делу о ставках
Федерация футбола Турции отстранила 102 игрока по делу о ставках - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Федерация футбола Турции отстранила 102 игрока по делу о ставках
Федерация футбола Турции (TFF) дисквалифицировала 102 игрока за совершение незаконных ставок на матчи, сообщается на сайте лиги. РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025-11-13T17:18:00+03:00
2025-11-13T17:18:00+03:00
2025-11-13T17:18:00+03:00
футбол
международная федерация футбола (фифа)
турция
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880240702_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_7e905ce3912e75cd6269a4c2378e3185.jpg
/20251109/futbolisty-2053762745.html
турция
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880240702_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_35260b4ecf694a33f9b2b98b81baa293.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная федерация футбола (фифа), турция, спорт
Футбол, Международная федерация футбола (ФИФА), Турция, Спорт
Федерация футбола Турции отстранила 102 игрока по делу о ставках
TFF дисквалифицировала 102 игрока за совершение незаконных ставок на матчи
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Федерация футбола Турции (TFF) дисквалифицировала 102 игрока за совершение незаконных ставок на матчи, сообщается на сайте лиги.
Наказания футболистов варьируются от 45 дней до одного года. 56 футболистов из списка получили наказание сроком на 45 дней, 25 игроков были приговорены к 3 месяцам отстранения. Десять футболистов были дисквалифицированы на полгода. По пять игроков были наказаны на 9 месяцев и на год соответственно.
В список отстраненных вошли футболисты "Галатасарая" Эрен Элмалы (45 дней) и Метехан Балтачи (9 месяцев). Всего в рамках расследования были отстранены 25 футболистов, которые выступают в высшем дивизионе чемпионата Турции
.
Ранее стало известно, что федерация подозревает 1024 игрока в совершении ставок. Они были вызваны в дисциплинарный комитет в соответствии с уставом федерации. Также TFF начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА)
о продлении на 15 дней зимнего трансферного окна для клубов страны в связи с возможными кадровыми потерями.
Ранее президент TFF Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что дисциплинарный комитет отстранил 149 арбитров из-за участия в ставках на футбольные матчи. Срок отстранения составляет от восьми до двенадцати месяцев, после чего судьи могут быть дисквалифицированы пожизненно.