На главу департамента здравоохранения Ивановской области завело дело

РЯЗАНЬ, 13 ноя - РИА Новости. Дела о получении взяток дополнительно возбуждены в отношении главы департамента здравоохранения Ивановской области Антона Арсеньева, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона.
В четверг объединенная пресс-служба судов отметила, что Ивановский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы защитников директора департамента здравоохранения региона, обвиняемого по статье 286 УК РФ. Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу признано законным и обоснованным.
"В ходе рассмотрения апелляционных жалоб в судебном заседании прокурором представлена информация о возбуждении в отношении заместителя председателя правительства Ивановской области – директора департамента здравоохранения Ивановской области пяти уголовных дел по части 4 статьи 290 УК РФ и двух уголовных дел по части 1 статьи 290 УК РФ (получение взятки – ред.), которые находятся в производстве СО УФСБ России по Ивановской области", - сообщается на странице пресс-службы судов в социальной сети "ВКонтакте".
Как сообщала ранее пресс-служба судов, 18 октября Октябрьский районный суд города Иваново заключил под стражу на два месяца заместителя председателя правительства Ивановской области - директора департамента здравоохранения региона, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной или иной заинтересованности, то есть в совершении преступления, предусмотренного подпунктами "в", "е" части 3 статьи 286 УК РФ.