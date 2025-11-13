Рейтинг@Mail.ru
На главу департамента здравоохранения Ивановской области завело дело - РИА Новости, 13.11.2025
18:34 13.11.2025
На главу департамента здравоохранения Ивановской области завело дело
На главу департамента здравоохранения Ивановской области завело дело
происшествия, россия, ивановская область, иваново, ивановский областной суд
Происшествия, Россия, Ивановская область, Иваново, Ивановский областной суд
РЯЗАНЬ, 13 ноя - РИА Новости. Дела о получении взяток дополнительно возбуждены в отношении главы департамента здравоохранения Ивановской области Антона Арсеньева, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона.
В четверг объединенная пресс-служба судов отметила, что Ивановский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы защитников директора департамента здравоохранения региона, обвиняемого по статье 286 УК РФ. Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу признано законным и обоснованным.
"В ходе рассмотрения апелляционных жалоб в судебном заседании прокурором представлена информация о возбуждении в отношении заместителя председателя правительства Ивановской области – директора департамента здравоохранения Ивановской области пяти уголовных дел по части 4 статьи 290 УК РФ и двух уголовных дел по части 1 статьи 290 УК РФ (получение взятки – ред.), которые находятся в производстве СО УФСБ России по Ивановской области", - сообщается на странице пресс-службы судов в социальной сети "ВКонтакте".
Как сообщала ранее пресс-служба судов, 18 октября Октябрьский районный суд города Иваново заключил под стражу на два месяца заместителя председателя правительства Ивановской области - директора департамента здравоохранения региона, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной или иной заинтересованности, то есть в совершении преступления, предусмотренного подпунктами "в", "е" части 3 статьи 286 УК РФ.
Заголовок открываемого материала