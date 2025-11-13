ВС России зачистили более 150 строений при освобождении Даниловки

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские войска зачистили более 150 строений, уничтожили множество живой силы и техники ВСУ при освобождении Даниловки в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.

"В боях за населенный пункт Даниловка было зачищено более 150 строений, уничтожено множество живой силы и бронетехники противника", - говорится в сообщении.