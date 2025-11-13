Рейтинг@Mail.ru
ВС России зачистили более 150 строений при освобождении Даниловки
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 13.11.2025
ВС России зачистили более 150 строений при освобождении Даниловки
ВС России зачистили более 150 строений при освобождении Даниловки
Российские войска зачистили более 150 строений, уничтожили множество живой силы и техники ВСУ при освобождении Даниловки в Днепропетровской области, сообщило... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T14:58:00+03:00
2025-11-13T14:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
днепропетровская область
днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России зачистили более 150 строений при освобождении Даниловки

Минобороны: ВС России зачистили более 150 строений при освобождении Даниловки

Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские войска зачистили более 150 строений, уничтожили множество живой силы и техники ВСУ при освобождении Даниловки в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.
"В боях за населенный пункт Даниловка было зачищено более 150 строений, уничтожено множество живой силы и бронетехники противника", - говорится в сообщении.
ВС России продвинулись вглубь обороны ВСУ при освобождении Даниловки
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
