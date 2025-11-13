Рейтинг@Mail.ru
Мать пропавшего в Босфоре пловца заявила, что его могло унести до Греции
12:46 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/bosfor-2054722340.html
Мать пропавшего в Босфоре пловца заявила, что его могло унести до Греции
Мать пропавшего в Босфоре пловца заявила, что его могло унести до Греции - РИА Новости, 13.11.2025
Мать пропавшего в Босфоре пловца заявила, что его могло унести до Греции
Мать пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова Галина сообщила РИА Новости, что течение могло унести сына до Греции. РИА Новости, 13.11.2025
Мать пропавшего в Босфоре пловца заявила, что его могло унести до Греции

Мать пропавшего пловца Свечникова заявила, что сына могло унести до Греции

Паромы плывут через Босфор
Паромы плывут через Босфор
© AP Photo / Francisco Seco
Паромы плывут через Босфор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Мать пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова Галина сообщила РИА Новости, что течение могло унести сына до Греции.
Ранее Свечникова сообщила РИА Новости, что заплатит вознаграждение в размере 1 млн рублей нашедшему сына.
"Сегодня решили осмотреть острова сами. Также Алена (родственница семьи) на пароме отправилась с листовками. Надеемся на хорошие новости, но сказали, что течение могло унести его до Греции", - сказала Свечникова.
Свечников пропал 24 августа во время заплыва через пролив Босфор в Турции. Он один из почти 3000 участников не добрался до финиша. Пропажу пловца заметили только спустя несколько часов.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
GPS помог бы быстрее найти пропавшего пловца Свечникова, считает адвокат
4 ноября, 14:42
 
В миреБосфорГрецияТурцияНиколай Свечников
 
 
