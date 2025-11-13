https://ria.ru/20251113/bosfor-2054722340.html
Мать пропавшего в Босфоре пловца заявила, что его могло унести до Греции
Мать пропавшего в Босфоре пловца заявила, что его могло унести до Греции - РИА Новости, 13.11.2025
Мать пропавшего в Босфоре пловца заявила, что его могло унести до Греции
Мать пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова Галина сообщила РИА Новости, что течение могло унести сына до Греции. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T12:46:00+03:00
Мать пропавшего в Босфоре пловца заявила, что его могло унести до Греции
