"Врачи пришли в ужас": хоккеист стал героем, но доживал в адских муках
13.11.2025
Хоккей
 
21:05 13.11.2025
"Врачи пришли в ужас": хоккеист стал героем, но доживал в адских муках
"Врачи пришли в ужас": хоккеист стал героем, но доживал в адских муках
Он привел команду к первому чемпионству в истории, но на одной из тренировок не выдержал простого кросса. Врачи думали, что сдало сердце, но пришли в ужас,... РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025
Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
"Врачи пришли в ужас": хоккеист стал героем, но доживал в адских муках

Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Он привел команду к первому чемпионству в истории, но на одной из тренировок не выдержал простого кросса. Врачи думали, что сдало сердце, но пришли в ужас, проведя анализы. История звезды российского хоккея Вячеслава Безукладникова — в материале РИА Новости Спорт.

Восхищал партнеров талантом

Будущий хоккеист родился в Свердловске в сентябре 1968 года. Спортом его увлек брат: в девять лет пришел в хоккейную секцию, в 16 дебютировал за основу свердловского "Автомобилиста". В 18 — ушел служить, но тоже на льду и с клюшкой. Через несколько дней после призыва парня записали в свердловский СКА, который выступал во второй по силе лиге СССР. В то же время в этом клубе "альтернативную службу" проходил и Анатолий Емелин, вместе с которым Безукладников несколько лет спустя сенсационно станет чемпионом СССР.
Вячеслав Безукладников
Емелин восхищался уровнем игры и талантом Безукладникова. Говорил, что из хоккеиста в будущем выйдет толковый тренер — по его словам, Вячеслав знал и умел делать на льду почти все.
«
"Это был душа-парень, — рассказывал Емелин. — И прирожденный лидер — не только на площадке, но и в быту. У него были по-хоккейному классные руки, он как мало кто умел пролезать на пятачок. Центрфорвард, он здорово связывал своих крайних, его бросок был не особо мощным, но очень хитрым".
Сделал "Ладу" чемпионом

"Отслужив" положенные два года в СКА, Безукладников вернулся в родной "Автомобилист". Хотя уже тогда тольяттинская "Лада" засыпала его предложениями о переходе. Вячеслав и думать не желал о переезде, и до 1991 года играл в Свердловске. Потом его все-таки уговорили на переезд в Тольятти. Не последнюю роль сыграли красочные хвалебные рассказы действующих хоккеистов о городе и клубе.
Там Безукладников сходу завоевал симпатию болельщиков и стал одним из главных любимчиков тольяттинцев. Дела шли в гору — через некоторое время Вячеслава назначили капитаном команды. Почетную должность ему доверили, оценив его отношение к игре и характер — он всегда оставлял на льду всего себя.
При этом многие партнеры Безукладникова по команде отзывались о нем не только как об отличном профессионале, но и как о добрейшем человеке в быту. Александр Нестеров вспоминал, что Вячеслав очень любил пообщаться и никогда не отказывал в помощи ни в жизни, ни на льду.
«
"Слава здорово видел поле. У него было очень хорошее катание, причем он именно катил, а не как некоторые — бегут, топают... Игровое мышление, техника — все было при нем. По большому счету профессиональных недостатков у Славы просто не было", — такие хоккейные характеристики дал ему Нестеров.
В начале 1990-х годов "Лада" была на ходу. В 1993 команда стала серебряным призером чемпионата России, а год спустя — выиграла историческое золото. Тольяттинцы стали первым клубом не из Москвы, которому покорилось это достижение.
Лучший период в истории клуба неразрывно связан с Безукладниковым. В 1995 году "Лада" вновь стала второй, а в 1996-м снова выиграла золото. Эти два чемпионства до сих пор остаются единственными в истории команды.
«
"Славка был незаменимым командным игроком, — рассказывал тогдашний тренер "Лады" Сергей Михалев. — Моторный, с хорошим движением, он отдавал на поле всю свою душу, все свои силы. Слава был невероятно полезен для команды. Дай Бог, чтобы подобных игроков побольше у каждого тренера в карьере было. Вокруг таких парней строятся команды, с такими добываются победы".
Уровнем игры и влиянием в чемпионской команде Безукладников заслужил вызов в сборную России. Всего в ее составе он провел 22 матча, забросив три шайбы и отдав четыре результативных передачи. Это был не самый удачный период в истории сборной. На Олимпийских играх в Норвегии российская сборная проиграла в полуфинале шведам, а в матче за бронзу — финнам, и осталась без медалей. Безукладников провел на том турнире восемь матчей, но очков не набрал. На чемпионате мира в том же 1994 году он заработал два балла, но команда проиграла американцам в четвертьфинале.
"Печень оказалась разрушенной"

После очередного серебра с "Ладой" в 1997 году карьера Безукладникова пошла на спад. К 30 годам он потерял в резкости и даже отказался от должности капитана, передав ее своему товарищу Нестерову. Однако игровой опыт и трудолюбие позволяли Вячеславу продолжать играть на достаточно высоком уровне.
К 32 годам он сыграл в составе "Лады" более 500 матчей, в которых забросил 150 шайб и сделал 176 голевых передач. Заканчивать Безукладников не планировал даже несмотря на то, что летом 2000 года у него родился сын.
«
"Хотелось бы подольше продержаться в хоккее на высшем уровне, — говорил он. — С этим связаны все ближайшие помыслы. Годы берут свое, и сегодня мне, может быть, не хватает быстроты. Но есть опыт, и силы вроде бы в себе еще чувствую. Не пропала у меня и жажда к победам".
Летом 2001-го "Лада" готовилась к очередному сезону на сборах в Болгарии. По плану был шестикилометровый кросс — дистанция для профессионального спортсмена почти разминочная. Но во время забега Безукладников вдруг схватился за бок и остановился. Состояние спортсмена ухудшалось, и его отвезли в местную больницу, откуда отправили в одну из лучших клиник страны в Софии. Несмотря на усилия врачей, через три дня он скончался.
«
"Поначалу не могли точно установить диагноз. Думали, что случился тепловой удар или сдало сердце. Но затем проверили печень — она оказалась разрушенной до такой степени, что рецидив перекинулся на почки. Все это время Слава находился в бессознательном состоянии. Ему подключили аппарат "искусственная почка", но по-прежнему положение было угрожающим.
Тогда руководство клуба решило срочно вызвать в Софию жену Нелли. Она сразу поняла, что шансов спасти Славу не осталось. Говорят, именно Нелли приняла мужественное решение и сказала медикам, чтобы те отключили "искусственную почку" — это все равно пришлось бы сделать через несколько дней. Правда, утверждать, что дело происходило именно так, не берусь", — рассказывал тренер "Лады" Валерий Постников.
Такое состояние печени спортсмена было напрямую связано со злоупотреблением алкоголем — к сожалению, довольно популярной проблемой среди советских атлетов. Позже выяснилось, что многие товарищи Безукладникова знали об этой проблеме, и такой исход не стал для них неожиданным.
«
"Он выкладывался по максимуму и за столом, и на льду, — вспоминал товарищ Безукладникова по команда Сергей Гомоляко. — Если выпивал, то очень жестко. Потом судорожно наверстывал упущенное. Надевал свитер, ветровку и бегал кросс, крутил велосипед, толкал штангу. На износ! Друзья твердили: "Завязывай, организм не железный". Безукладников никого не слушал".
Хоккей
 
