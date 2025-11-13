Над российскими регионами за ночь сбили 130 украинских беспилотников

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами 130 украинских беспилотников, в том числе один над территорией Московского региона, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 12 ноября т.г. до 8.00 13 ноября т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по 32 беспилотника были уничтожены над Курской и Белгородской областями, 20 сбили над Воронежской областью, 17 аппаратов уничтожены над акваторией Черного моря.
Кроме того, семь дронов нейтрализованы над Крымом, шесть над Орловской областью, пять над Краснодарским краем, четыре над Тамбовской областью, три над Ростовской, два над Брянской областью.
"По одному БПЛА – над территориями Тульской области и Московского региона", - добавили в МО РФ.
