Над российскими регионами за ночь сбили 130 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:14 13.11.2025 (обновлено: 08:15 13.11.2025)
Над российскими регионами за ночь сбили 130 украинских беспилотников
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
воронежская область
безопасность, россия, белгородская область, воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Воронежская область
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами 130 украинских беспилотников, в том числе один над территорией Московского региона, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 12 ноября т.г. до 8.00 13 ноября т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по 32 беспилотника были уничтожены над Курской и Белгородской областями, 20 сбили над Воронежской областью, 17 аппаратов уничтожены над акваторией Черного моря.
Кроме того, семь дронов нейтрализованы над Крымом, шесть над Орловской областью, пять над Краснодарским краем, четыре над Тамбовской областью, три над Ростовской, два над Брянской областью.
"По одному БПЛА – над территориями Тульской области и Московского региона", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьВоронежская область
 
 
