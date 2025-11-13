Российским виноделам важно делиться опытом, заявила Беловол

"Очень хочется, чтобы эти прогрессивные методы были у каждого сегодня производственника, потому что это и повышает производительность, и облегчает труд", - сказала Беловол.

"И это, мне кажется, очень важно, делиться опытом и передавать его, потому что, по большому счету, когда мы же большая одна с вами дружная семья, и в семье друг от друга не закрываются локтями, да, в семье идут друг к другу навстречу - и это философия такая, я умею делать то, что могу, а ты сделай лучше меня, я буду только этому радоваться", - пояснила винодел.