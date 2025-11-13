Российским виноделам важно делиться опытом, заявила Беловол

https://ria.ru/20251113/belovol-2054873525.html
Глава АВВР Беловол: виноградарям важно делиться опытом друг с другом
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российским виноградарям очень важно делиться опытом друг с другом - и они это делают, заявила глава Ассоциации виноградарей и виноделов (АВВР) России Жанна Беловол на Российском винодельческом форуме.
Она рассказала, что недавно была на винограднике на юге России
и там все этапы производства были автоматизированы.
"Очень хочется, чтобы эти прогрессивные методы были у каждого сегодня производственника, потому что это и повышает производительность, и облегчает труд", - сказала Беловол.
Поэтому, по ее словам, отечественные виноделы уже пошли по тому пути, что делятся друг с другом опытом, создают совместные площадки для обсуждения.
"И это, мне кажется, очень важно, делиться опытом и передавать его, потому что, по большому счету, когда мы же большая одна с вами дружная семья, и в семье друг от друга не закрываются локтями, да, в семье идут друг к другу навстречу - и это философия такая, я умею делать то, что могу, а ты сделай лучше меня, я буду только этому радоваться", - пояснила винодел.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером IV Российского винодельческого форума.