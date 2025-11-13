Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил войска РХБЗ с их профессиональным днем - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:12 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/belousov-2054627557.html
Белоусов поздравил войска РХБЗ с их профессиональным днем
Белоусов поздравил войска РХБЗ с их профессиональным днем - РИА Новости, 13.11.2025
Белоусов поздравил войска РХБЗ с их профессиональным днем
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил войска радиационной, химической и биологической защиты с их профессиональным днем, поздравительный приказ министра... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T00:12:00+03:00
2025-11-13T00:12:00+03:00
безопасность
россия
андрей белоусов
красная звезда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016319122_0:0:1443:811_1920x0_80_0_0_dad9c0e369371479942a6ed2e7c613c6.jpg
https://ria.ru/20250930/orden-2045281003.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016319122_18:0:1301:962_1920x0_80_0_0_27ebe7ec0f8746d262cf2a8d3da4384d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, андрей белоусов, красная звезда
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Красная звезда
Белоусов поздравил войска РХБЗ с их профессиональным днем

Белоусов поздравил войска радиационной, химической и биологической защиты

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил войска радиационной, химической и биологической защиты с их профессиональным днем, поздравительный приказ министра обороны РФ опубликовала газета "Красная звезда".
"Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые работники научно-исследовательских организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! 13 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты......Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья и новых свершений на благо Отечества!", - говорится в тексте приказа.
Более ста лет подразделения и части радиационной, химической и биологической защиты задействуются во всех внутренних и международных вооруженных конфликтах и гуманитарных миссиях, в которых участвуют российские войска, играют значимую роль в борьбе с эпидемиями и разработке вакцин, успешно решают задачи по выявлению радиационной, химической и биологической угроз, защите Вооруженных Сил и населения страны от заражения, последствий техногенных аварий и катастроф, отмечается в тексте приказа.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Бригаде РХБЗ МВО вручили Орден Жукова за массовый героизм
30 сентября, 06:11
 
БезопасностьРоссияАндрей БелоусовКрасная звезда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала