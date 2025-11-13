Белоусов поздравил войска РХБЗ с их профессиональным днем

"Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые работники научно-исследовательских организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! 13 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты......Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья и новых свершений на благо Отечества!", - говорится в тексте приказа.

Более ста лет подразделения и части радиационной, химической и биологической защиты задействуются во всех внутренних и международных вооруженных конфликтах и гуманитарных миссиях, в которых участвуют российские войска, играют значимую роль в борьбе с эпидемиями и разработке вакцин, успешно решают задачи по выявлению радиационной, химической и биологической угроз, защите Вооруженных Сил и населения страны от заражения, последствий техногенных аварий и катастроф, отмечается в тексте приказа.