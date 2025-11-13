Белоруссия заявила о готовности помочь в восстановлении Курской области

По словам посла, различные финансовые механизмы Белоруссия готова предложить и при поставках стройматериалов, дорожной, коммунальной и пассажирской техники. При этом посол не исключил, что для Курской области такие механизмы могут быть разработаны индивидуально.

Как говорится в сообщении агентства, помимо строительного объекта Рогожник во время рабочей поездки в Курскую область посетил два крупных торговых центра, где широко представлены белорусское продовольствие, обувь, косметика, мебель. Он интересовался ценами на белорусские товары, путями их попадания на курские прилавки, отзывами покупателей. Также посол посетил ряд предприятий Курска, у которых налажено взаимодействие с партнерами в Белоруссии. Кроме того, он возложил цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Курская дуга".