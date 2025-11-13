Белоруссия заявила о готовности помочь в восстановлении Курской области

МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Белоруссия готова помочь в восстановлении пострадавших от атак ВСУ приграничных районов Курской области, заявил посол республики в России Александр Рогожник.
"Я не мог не приехать к вам в область, у нас к вашей области отношение особое. Понимая то, что сегодня происходит на вашей территории, я вас уверяю, что вся Республика Беларусь сердцем искренне с вами. Одна из тем - чем Беларусь может помочь, чтобы восстановление пострадавших районов произошло как можно быстрее", - сказал Рогожник в Курске на встрече с губернатором российского региона Александром Хинштейном. Его слова приводит агентство Белта.
В сообщении агентства поясняется, что речь идет о восстановлении пострадавших от атак ВСУ приграничных районов Курской области.
По данным агентства, перед переговорами посол осмотрел многоэтажный жилой дом, построенный в Курске белорусскими специалистами. "Достаточно хорошее качество и жилье абсолютно приемлемое по цене. Я хотел с вами переговорить о возможности участия белорусов в строительстве детских садов, школ, каких-то объектов социальных. У нас в этом большой опыт - в Воронеже, Калуге и других регионах. И каждый проект по-своему уникален: и по цене, и по механизмам финансовой поддержки", - сказал он к губернатору.
По словам посла, различные финансовые механизмы Белоруссия готова предложить и при поставках стройматериалов, дорожной, коммунальной и пассажирской техники. При этом посол не исключил, что для Курской области такие механизмы могут быть разработаны индивидуально.
Рогожник также пригласил губернатора Курской области посетить Белоруссию с визитом.
Как говорится в сообщении агентства, помимо строительного объекта Рогожник во время рабочей поездки в Курскую область посетил два крупных торговых центра, где широко представлены белорусское продовольствие, обувь, косметика, мебель. Он интересовался ценами на белорусские товары, путями их попадания на курские прилавки, отзывами покупателей. Также посол посетил ряд предприятий Курска, у которых налажено взаимодействие с партнерами в Белоруссии. Кроме того, он возложил цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Курская дуга".