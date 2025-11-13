Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия заявила о готовности помочь в восстановлении Курской области - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:50 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/belorussija-2054842533.html
Белоруссия заявила о готовности помочь в восстановлении Курской области
Белоруссия заявила о готовности помочь в восстановлении Курской области - РИА Новости, 13.11.2025
Белоруссия заявила о готовности помочь в восстановлении Курской области
Белоруссия готова помочь в восстановлении пострадавших от атак ВСУ приграничных районов Курской области, заявил посол республики в России Александр Рогожник. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T18:50:00+03:00
2025-11-13T18:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
белоруссия
курская область
курск
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e3a2eb94b99f86af0a20f26737af9f3f.jpg
https://ria.ru/20250403/khinshteyn-2009135981.html
https://ria.ru/20250315/strategiya-2005237756.html
белоруссия
курская область
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_86:0:1225:854_1920x0_80_0_0_9bd9a4365a9fc75bd5de47e7fe5b74db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, курская область, курск, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Курская область, Курск, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Белоруссия заявила о готовности помочь в восстановлении Курской области

Посол Рогожник: Белоруссия готова помочь с восстановлением Курской области

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Белоруссия готова помочь в восстановлении пострадавших от атак ВСУ приграничных районов Курской области, заявил посол республики в России Александр Рогожник.
"Я не мог не приехать к вам в область, у нас к вашей области отношение особое. Понимая то, что сегодня происходит на вашей территории, я вас уверяю, что вся Республика Беларусь сердцем искренне с вами. Одна из тем - чем Беларусь может помочь, чтобы восстановление пострадавших районов произошло как можно быстрее", - сказал Рогожник в Курске на встрече с губернатором российского региона Александром Хинштейном. Его слова приводит агентство Белта.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Хинштейн рассказал о работе после разминирования Курской области
3 апреля, 15:48
В сообщении агентства поясняется, что речь идет о восстановлении пострадавших от атак ВСУ приграничных районов Курской области.
По данным агентства, перед переговорами посол осмотрел многоэтажный жилой дом, построенный в Курске белорусскими специалистами. "Достаточно хорошее качество и жилье абсолютно приемлемое по цене. Я хотел с вами переговорить о возможности участия белорусов в строительстве детских садов, школ, каких-то объектов социальных. У нас в этом большой опыт - в Воронеже, Калуге и других регионах. И каждый проект по-своему уникален: и по цене, и по механизмам финансовой поддержки", - сказал он к губернатору.
По словам посла, различные финансовые механизмы Белоруссия готова предложить и при поставках стройматериалов, дорожной, коммунальной и пассажирской техники. При этом посол не исключил, что для Курской области такие механизмы могут быть разработаны индивидуально.
Рогожник также пригласил губернатора Курской области посетить Белоруссию с визитом.
Как говорится в сообщении агентства, помимо строительного объекта Рогожник во время рабочей поездки в Курскую область посетил два крупных торговых центра, где широко представлены белорусское продовольствие, обувь, косметика, мебель. Он интересовался ценами на белорусские товары, путями их попадания на курские прилавки, отзывами покупателей. Также посол посетил ряд предприятий Курска, у которых налажено взаимодействие с партнерами в Белоруссии. Кроме того, он возложил цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Курская дуга".
Вид на освобожденную Суджу - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Курской области разработают стратегию развития освобожденных территорий
15 марта, 20:40
 
Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияКурская областьКурскАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала