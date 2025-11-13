В Бельгии всадница умерла после удара лошади

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бельгийская всадница Джилл Моллен скончалась в больнице в возрасте 22 лет после того, как получила тяжелую травму в результате, предположительно, удара лошади во время работы в конюшне, сообщает VRT News.
Инцидент случился 4 ноября в провинции Антверпен. Самого удара никто не видел. Девушку нашли без сознания на пастбище рядом с животными. Пострадавшую с тяжелой травмой головы доставили в больницу в критическом состоянии, где она была прооперирована, однако впоследствии скончалась.
По данным VRT News со ссылкой на правоохранительные органы, произошедшее рассматривается как несчастный случай.
Отмечается, что Моллен занималась верховой ездой на протяжении 11 лет и участвовала в местных соревнованиях.
