В Бельгии всадница умерла после удара лошади - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
18:32 13.11.2025
В Бельгии всадница умерла после удара лошади
В Бельгии всадница умерла после удара лошади
В Бельгии всадница умерла после удара лошади
Бельгийская всадница Джилл Моллен скончалась в больнице в возрасте 22 лет после того, как получила тяжелую травму в результате, предположительно, удара лошади... РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20647/79/206477915_0:0:768:576_1920x0_80_0_0_e4717cb095ecd8952b9f4b5f206b4f2b.jpg
В Бельгии всадница умерла после удара лошади

В Бельгии 22-летняя всадница Моллен умерла после удара лошади

CC BY 2.0 / Redvers / Emergency at BlankenbergeБельгийская скорая помощь
Бельгийская скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
CC BY 2.0 / Redvers / Emergency at Blankenberge
Бельгийская скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бельгийская всадница Джилл Моллен скончалась в больнице в возрасте 22 лет после того, как получила тяжелую травму в результате, предположительно, удара лошади во время работы в конюшне, сообщает VRT News.
Инцидент случился 4 ноября в провинции Антверпен. Самого удара никто не видел. Девушку нашли без сознания на пастбище рядом с животными. Пострадавшую с тяжелой травмой головы доставили в больницу в критическом состоянии, где она была прооперирована, однако впоследствии скончалась.
По данным VRT News со ссылкой на правоохранительные органы, произошедшее рассматривается как несчастный случай.
Отмечается, что Моллен занималась верховой ездой на протяжении 11 лет и участвовала в местных соревнованиях.
Олимпийская чемпионка Дюжарден избивает лошадь - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Британскую всадницу дисквалифицировали за жестокое обращение с животными
5 декабря 2024, 13:00
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
