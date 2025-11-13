Рейтинг@Mail.ru
13:22 13.11.2025
В "Авито" рассказали, как компания начинала внедрение ИИ
В "Авито" рассказали, как компания начинала внедрение ИИ
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Авито" начал внедрять искусственный интеллект с момента, когда ручная проверка объявлений стала затруднительна из-за их большого количества, рассказал управляющий̆ партнер по развитию бизнеса "Авито" Иван Гуз во время выступления на пленарной сессии "Внедрение ИИ: разделение ролей, объединение целей" форума "Цифровые решения".
"Изначально в "Авито" внедрение искусственного интеллекта началось с понятных ограничений. Мы как большой ресурс объявлений росли и развивались… Все это начиналось с того, что сначала сидели люди и вручную проверяли. Вы понимаете, что это сложная задача, что законодательства очень много, понять, в каждом нашем объявлении … можно продавать товар или нет - это очень сложная задача… Правил очень много… В какой-то момент стало понятно, что количество объявлений растет, и все эти правила очень сложные - просто дальше так не получится. Если мы хотим дальше развиваться, то нужно дальше стараться это как-то автоматизировать", - сказал Гуз.
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Цифровые решения": применение ИИ в химической промышленности
11 ноября, 15:02
Он отметил, что сначала на "Авито" начали публиковаться тысячи объявлений в день, потом - миллионы, далее - десятки миллионов. "В целом, 40 миллионов объявлений в день нельзя проверять людьми, ну, никак", - добавил Гуз.
По его словам, ответ на вопрос о том, что лучше - создавать свой ИИ или использовать готовые решения - зависит от задач, которые требуется решить.
"У нас такой экстремальный пример - это когда вы что-то ищете на "Авито", то есть у нас таких запросов абсолютно миллионы в день. А каждый поисковый запрос нужно адаптировать под 200 миллионов объявлений и подобрать именно то, что, скорее всего, нужно. Вот эта задача, которую решает ИИ. Вот не получится взять у кого-то готовую технологию для автоматизации решения для задачи каждый день", - добавил Гуз.
Президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Мы нейронку накормили". РАО призвала проверить образовательный контент ИИ
12 ноября, 17:03
 
ТехнологиАвитоИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
