В "Авито" рассказали, как компания начинала внедрение ИИ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Авито" начал внедрять искусственный интеллект с момента, когда ручная проверка объявлений стала затруднительна из-за их большого количества, рассказал управляющий̆ партнер по развитию бизнеса "Авито" Иван Гуз во время выступления на пленарной сессии "Внедрение ИИ: разделение ролей, объединение целей" форума "Цифровые решения".

"Изначально в "Авито" внедрение искусственного интеллекта началось с понятных ограничений. Мы как большой ресурс объявлений росли и развивались… Все это начиналось с того, что сначала сидели люди и вручную проверяли. Вы понимаете, что это сложная задача, что законодательства очень много, понять, в каждом нашем объявлении … можно продавать товар или нет - это очень сложная задача… Правил очень много… В какой-то момент стало понятно, что количество объявлений растет, и все эти правила очень сложные - просто дальше так не получится. Если мы хотим дальше развиваться, то нужно дальше стараться это как-то автоматизировать", - сказал Гуз.

Он отметил, что сначала на "Авито" начали публиковаться тысячи объявлений в день, потом - миллионы, далее - десятки миллионов. "В целом, 40 миллионов объявлений в день нельзя проверять людьми, ну, никак", - добавил Гуз.

По его словам, ответ на вопрос о том, что лучше - создавать свой ИИ или использовать готовые решения - зависит от задач, которые требуется решить.