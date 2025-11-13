https://ria.ru/20251113/aviakompanii-2054764499.html
Кабмин выделит деньги авиакомпаниям тарифы для отдаленных регионов
Кабмин выделит деньги авиакомпаниям тарифы для отдаленных регионов - РИА Новости, 13.11.2025
Кабмин выделит деньги авиакомпаниям тарифы для отдаленных регионов
Кабмин РФ выделит 1,4 миллиарда рублей на компенсацию авиакомпаниям сниженных тарифов для отдаленных регионов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T14:50:00+03:00
2025-11-13T14:50:00+03:00
2025-11-13T14:50:00+03:00
россия
михаил мишустин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
https://ria.ru/20251113/mishustin-2054762630.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Кабмин выделит деньги авиакомпаниям тарифы для отдаленных регионов
Кабмин выделит компенсацию авиакомпаниям за сниженные тарифы для отдаленных мест