Сборные Армении и Азербайджана потеряли шансы пробиться на ЧМ-2026

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сборная Венгрии одержала победу над командой Армении в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы F в Ереване завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 33-й минуте забил Барнабаш Варга. Полузащитник " Краснодара Эдуард Сперцян вышел в стартовом составе сборной Армении с капитанской повязкой.

Сборная Венгрии, набрав 8 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы F, где лидируют португальцы (10). Третье место занимают ирландцы (4), команда Армении (3) располагается на последней, четвертой позиции и потеряла шансы на выход в основную стадию чемпионата мира.