Сборные Армении и Азербайджана потеряли шансы пробиться на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Футбол
 
22:15 13.11.2025
Сборные Армении и Азербайджана потеряли шансы пробиться на ЧМ-2026
Сборные Армении и Азербайджана потеряли шансы пробиться на ЧМ-2026
Сборная Венгрии одержала победу над командой Армении в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и... РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Сборные Армении и Азербайджана потеряли шансы пробиться на ЧМ-2026

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сборная Венгрии одержала победу над командой Армении в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы F в Ереване завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 33-й минуте забил Барнабаш Варга. Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян вышел в стартовом составе сборной Армении с капитанской повязкой.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа F
13 ноября 2025 • начало в 20:00
Завершен
Армения
0 : 1
Венгрия
33‎’‎ • Барнабаш Варга
(Доминик Собослаи)
Сборная Венгрии, набрав 8 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы F, где лидируют португальцы (10). Третье место занимают ирландцы (4), команда Армении (3) располагается на последней, четвертой позиции и потеряла шансы на выход в основную стадию чемпионата мира.
В матче группы D сборная Азербайджана уступила команде Исландии дома со счетом 0:2 и лишилась шансов отобраться на мировое первенство. В таблице лидирует сборная Франции (10), далее идут команды Исландии (7), Украины (7) и Азербайджана (1).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа D
13 ноября 2025 • начало в 20:00
Завершен
Азербайджан
0 : 2
Исландия
20‎’‎ • Альберт Гудмундссон
(Исак-Бергманн Йоханнессон)
39‎’‎ • Сверрир Ингасон
(Йоханн Берг Гудмундссон)
