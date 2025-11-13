Рейтинг@Mail.ru
Экс-сенатор Арашуков запросит у суда проверку на полиграфе, сообщил адвокат - РИА Новости, 13.11.2025
14:56 13.11.2025
Экс-сенатор Арашуков запросит у суда проверку на полиграфе, сообщил адвокат
Экс-сенатор Арашуков запросит у суда проверку на полиграфе, сообщил адвокат

Ставицкая: экс-сенатор Арашуков хочет через полиграф доказать свою невиновность

УФА, 13 ноя – РИА Новости. Осужденный за заказные убийства экс-сенатор Рауф Арашуков намерен просить суд проверить на полиграфе его невиновность по делу о даче взятки сотруднику УФСИН Оренбургской области за улучшение условий нахождения в колонии "Черный дельфин", сообщила РИА Новости адвокат обвиняемого Анна Ставицкая.
В настоящее время Арашукова судят по уголовному делу о даче взятки в размере 3 миллионов рублей сотруднику УФСИН региона за улучшение условий содержании в колонии. Следующее выездное заседание назначено на 18 ноября. Ранее адвокат осужденного Дмитрий Трубников сообщал агентству, что Арашуков не признал вину.
Ставицкая рассказала, что в начале лета 2024 года Арашуков обратился во ФСИН России с просьбой о переводе его в другую колонию. По словам Арашукова, в это же время его постоянно начал посещать начальник оперативного отдела УФСИН области, который предложил за деньги решить все его проблемы, а также улучшить условия отбывания наказания.
"Без намерений передачи денег Арашуков согласился на это предложение лишь для того, чтобы оказываемое на него давление хотя бы на время прекратилось и он спокойно смог дождаться перевода в другую колонию. Для подтверждения данных обстоятельств он намерен просить суд проверить его показания на полиграфе", - сообщила Ставицкая.
Адвокат добавила, что для проверки слов подзащитного о примененных к нему недозволенных методов, помимо заявленных свидетелей, по ее инициативе будут вызваны еще 13 сотрудников колонии, а также другие осужденные.
Арашуков отбывает в ИК "Черный дельфин" пожизненный срок за организацию двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Вместе с ним по делу на пожизненный срок был осужден его отец Рауль Арашуков. Арашукова-старшего присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына - в участии в нем.
Арашукова-старшего дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей.
Остальные четыре фигуранта получили сроки от пяти до 22 лет. Защита обжаловала приговор в вышестоящих инстанциях, вплоть до Верховного суда России, но он был оставлен без изменения и вступил в законную силу.
По данным СК, находясь в колонии "Черный дельфин", Рауф Арашуков через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку "за организацию привилегированных условий содержания: получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным". Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки).
