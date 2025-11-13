Анохин встретился с президентом Федерации борьбы самбо Смоленской области

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин провел встречу с президентом Федерации борьбы самбо региона Русланом Воробьевым.

"Самбо – один из видов спорта, воспитывающих характер и силу духа. В преддверии Всероссийского дня самбо, который отмечается 16 ноября, встретился с президентом Федерации борьбы самбо Смоленской области Русланом Николаевичем Воробьевым. Говорили о достижениях наших спортсменов и развитии этого вида спорта в регионе", - написал Анохин в своем телеграм-канале.

Воробьев – мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо. В конце октября в Узбекистане он победил на Чемпионате мира по самбо среди мастеров старше 35 лет.

"Своими спортивными достижениями Руслан показывает, что успех приходит именно к тем, кто верит в себя и упорно трудится", - подчеркнул глава региона.

Он добавил, что Смоленская область воспитывает новое поколение победителей. В 2025 году в регионе два чемпиона России по самбо – Егор Шкатов из Гагарина и Артем Мумжа из Смоленска.

Анохин подчеркнул, что в регионе возможностей для занятий самбо становится больше. С 1 декабря новая секция откроется в Заднепровском районе областного центра на базе Центра образования №1 "Академия детства". До 27 ноября идет набор детей в возрасте от 10 лет. Заниматься с юными спортсменами будут тренеры муниципальной спортивной школы по самбо. Для проведения занятий по спортивной подготовке по самбо также было предоставлено современное помещение в новом корпусе №2 школы в микрорайоне Королевка.