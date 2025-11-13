Рейтинг@Mail.ru
Анохин встретился с президентом Федерации борьбы самбо Смоленской области - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:55 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/anokhin-2054869176.html
Анохин встретился с президентом Федерации борьбы самбо Смоленской области
Анохин встретился с президентом Федерации борьбы самбо Смоленской области - РИА Новости, 13.11.2025
Анохин встретился с президентом Федерации борьбы самбо Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин провел встречу с президентом Федерации борьбы самбо региона Русланом Воробьевым. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T21:55:00+03:00
2025-11-13T21:55:00+03:00
смоленская область
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:295:2914:1934_1920x0_80_0_0_dc775d6d2f7ceb911dc76202c1c96ca7.jpg
https://ria.ru/20251112/proekt-2054570792.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b6ccb700f58ab76a5bfecac46f33f1a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий анохин
Смоленская область, Василий Анохин
Анохин встретился с президентом Федерации борьбы самбо Смоленской области

Василий Анохин встретился с главой Федерации борьбы самбо Смоленской области

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин провел встречу с президентом Федерации борьбы самбо региона Русланом Воробьевым.
"Самбо – один из видов спорта, воспитывающих характер и силу духа. В преддверии Всероссийского дня самбо, который отмечается 16 ноября, встретился с президентом Федерации борьбы самбо Смоленской области Русланом Николаевичем Воробьевым. Говорили о достижениях наших спортсменов и развитии этого вида спорта в регионе", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Воробьев – мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо. В конце октября в Узбекистане он победил на Чемпионате мира по самбо среди мастеров старше 35 лет.
"Своими спортивными достижениями Руслан показывает, что успех приходит именно к тем, кто верит в себя и упорно трудится", - подчеркнул глава региона.
Он добавил, что Смоленская область воспитывает новое поколение победителей. В 2025 году в регионе два чемпиона России по самбо – Егор Шкатов из Гагарина и Артем Мумжа из Смоленска.
Анохин подчеркнул, что в регионе возможностей для занятий самбо становится больше. С 1 декабря новая секция откроется в Заднепровском районе областного центра на базе Центра образования №1 "Академия детства". До 27 ноября идет набор детей в возрасте от 10 лет. Заниматься с юными спортсменами будут тренеры муниципальной спортивной школы по самбо. Для проведения занятий по спортивной подготовке по самбо также было предоставлено современное помещение в новом корпусе №2 школы в микрорайоне Королевка.
"Будем развивать и поддерживать в регионе самбо, дзюдо и смешанные единоборства. В следующем году планируем начать строительство современного зала единоборств в Рославле, а также провести Всероссийский турнир", - резюмировал губернатор.
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Анохин обсудил с Хуснуллиным реализацию нацпроекта в Смоленской области
12 ноября, 18:05
 
Смоленская областьВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала