Анохин: птицефабрика в Смоленской области нарастила производство

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Реализация крупного инвестиционного проекта завершена в Смоленской области, птицефабрика "Сметанино" увеличила производство и нарастила мощности в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ-2024, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Продолжим оказывать поддержку предприятию, развитие которого способствует укреплению экономики региона", – написал в своем телеграм-канале Анохин.

Глава региона назвал предприятие крупнейшим производителем куриного яйца в области. На заводе в Смоленском муниципальном округе завершили строительство двух новых птичников и расширили яйцесклад. Закуплено оборудование для содержания птицы, завершен монтаж инженерных систем и вентиляции. В работу введена новая автоматическая линия для сортировки и упаковки продукции.