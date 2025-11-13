Рейтинг@Mail.ru
Анохин: птицефабрика в Смоленской области нарастила производство - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
13:54 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/anokhin-2054744063.html
Анохин: птицефабрика в Смоленской области нарастила производство
Анохин: птицефабрика в Смоленской области нарастила производство - РИА Новости, 13.11.2025
Анохин: птицефабрика в Смоленской области нарастила производство
Реализация крупного инвестиционного проекта завершена в Смоленской области, птицефабрика "Сметанино" увеличила производство и нарастила мощности в рамках... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T13:54:00+03:00
2025-11-13T13:54:00+03:00
смоленская область
экономика
смоленская область
василий анохин
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915178710_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_8a8eb509e620aee404ac1039a8fe5a4b.jpg
https://ria.ru/20251112/proekt-2054570792.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915178710_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_bfb5f7c63b5c15c66fc5600270d790fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, смоленская область, василий анохин, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Смоленская область, Экономика, Смоленская область, Василий Анохин, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Анохин: птицефабрика в Смоленской области нарастила производство

Василий Анохин: птицефабрика в Смоленской области увеличила производство

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчасток сортировки и упаковки на птицефабрике
Участок сортировки и упаковки на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Участок сортировки и упаковки на птицефабрике. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Реализация крупного инвестиционного проекта завершена в Смоленской области, птицефабрика "Сметанино" увеличила производство и нарастила мощности в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ-2024, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Продолжим оказывать поддержку предприятию, развитие которого способствует укреплению экономики региона", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Глава региона назвал предприятие крупнейшим производителем куриного яйца в области. На заводе в Смоленском муниципальном округе завершили строительство двух новых птичников и расширили яйцесклад. Закуплено оборудование для содержания птицы, завершен монтаж инженерных систем и вентиляции. В работу введена новая автоматическая линия для сортировки и упаковки продукции.
Объем инвестиций в проект превысил 950 миллионов рублей. Мощность фабрики выросла более чем на 30%. Ежедневный выпуск продукции увеличен до 1 миллиона яиц, а годовой объем производства превысит 380 миллионов штук.
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Анохин обсудил с Хуснуллиным реализацию нацпроекта в Смоленской области
12 ноября, 18:05
 
Смоленская областьЭкономикаСмоленская областьВасилий АнохинТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала