Анохин: птицефабрика в Смоленской области нарастила производство
Анохин: птицефабрика в Смоленской области нарастила производство - РИА Новости, 13.11.2025
Анохин: птицефабрика в Смоленской области нарастила производство
Реализация крупного инвестиционного проекта завершена в Смоленской области, птицефабрика "Сметанино" увеличила производство и нарастила мощности в рамках... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T13:54:00+03:00
2025-11-13T13:54:00+03:00
2025-11-13T13:54:00+03:00
смоленская область
экономика
смоленская область
василий анохин
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
смоленская область
Новости
ru-RU
экономика, смоленская область, василий анохин, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Смоленская область, Экономика, Смоленская область, Василий Анохин, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Анохин: птицефабрика в Смоленской области нарастила производство
Василий Анохин: птицефабрика в Смоленской области увеличила производство
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Реализация крупного инвестиционного проекта завершена в Смоленской области, птицефабрика "Сметанино" увеличила производство и нарастила мощности в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ-2024, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Продолжим оказывать поддержку предприятию, развитие которого способствует укреплению экономики региона", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Глава региона назвал предприятие крупнейшим производителем куриного яйца в области. На заводе в Смоленском муниципальном округе завершили строительство двух новых птичников и расширили яйцесклад. Закуплено оборудование для содержания птицы, завершен монтаж инженерных систем и вентиляции. В работу введена новая автоматическая линия для сортировки и упаковки продукции.
Объем инвестиций в проект превысил 950 миллионов рублей. Мощность фабрики выросла более чем на 30%. Ежедневный выпуск продукции увеличен до 1 миллиона яиц, а годовой объем производства превысит 380 миллионов штук.