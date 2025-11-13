Рейтинг@Mail.ru
12:55 13.11.2025 (обновлено: 12:59 13.11.2025)
ЕК переведет Украине несколько миллиардов евро за счет российских активов
экономика, украина, киев, россия, мария захарова, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, g7, санкции в отношении россии
Экономика, Украина, Киев, Россия, Мария Захарова, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, G7, Санкции в отношении России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Киев получит почти шесть миллиардов евро из займа G7 с погашением из доходов от российских активов, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Мы сегодня выделим почти шесть миллиардов евро из кредита ERA и специального украинского фонда", — сказала она, выступая перед депутатами Европарламента.
Всего ЕС обязался перевести Киеву до конца года около 18 миллиардов евро в рамках займа "Большой семерки" в размере 45 миллиардов.
Фон дер Ляйен добавила, что Еврокомиссия продолжает обсуждать с Бельгией финансирование Украины, в том числе за счет замороженных средств.
Ситуация с активами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России. В Бельгии хранится основная часть средств, поэтому ЕК оказывает на нее беспрецедентное давление.
В начале ноября агентство Belga сообщило, что Еврокомиссия не смогла убедить страну использовать замороженные средства для финансирования Украины. ЕК добивается согласия на использование около 140 миллиардов евро в рамках "репарационного кредита".
Тем не менее стране, а именно премьер-министру Барту де Веверу, удается сохранять твердость и не соглашаться на идею Еврокомиссии. В конце октября политик заявил, что ЕК так и не смогла убедить его в том, что использование российских резервов может быть законным и не навредит репутации еврозоны.
По словам де Вевера, инвесторы по всему миру окажутся под ударом после начала конфискации активов клиентов депозитария Euroclear. Это также приведет к судебным разбирательствам против Бельгии, которые будут длиться "бесконечно".
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности.
Россия также ввела ответные ограничения: активы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
