ЕК переведет Украине несколько миллиардов евро за счет российских активов

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Киев получит почти шесть миллиардов евро из займа G7 с погашением из доходов от российских активов, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы сегодня выделим почти шесть миллиардов евро из кредита ERA и специального украинского фонда", — сказала она, выступая перед депутатами Европарламента.

Всего ЕС обязался перевести Киеву до конца года около 18 миллиардов евро в рамках займа "Большой семерки" в размере 45 миллиардов.

Фон дер Ляйен добавила, что Еврокомиссия продолжает обсуждать с Бельгией финансирование Украины, в том числе за счет замороженных средств.

Ситуация с активами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России. В Бельгии хранится основная часть средств, поэтому ЕК оказывает на нее беспрецедентное давление.

В начале ноября агентство Belga сообщило, что Еврокомиссия не смогла убедить страну использовать замороженные средства для финансирования Украины. ЕК добивается согласия на использование около 140 миллиардов евро в рамках " репарационного кредита ".

Тем не менее стране, а именно премьер-министру Барту де Веверу, удается сохранять твердость и не соглашаться на идею Еврокомиссии. В конце октября политик заявил, что ЕК так и не смогла убедить его в том, что использование российских резервов может быть законным и не навредит репутации еврозоны.

По словам де Вевера, инвесторы по всему миру окажутся под ударом после начала конфискации активов клиентов депозитария Euroclear. Это также приведет к судебным разбирательствам против Бельгии, которые будут длиться "бесконечно".

В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности.