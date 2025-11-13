Рейтинг@Mail.ru
Новый акселератор пройдет в подмосковной особой экономической зоне "Дубна" - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
17:52 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/akselerator-2054830493.html
Новый акселератор пройдет в подмосковной особой экономической зоне "Дубна"
Новый акселератор пройдет в подмосковной особой экономической зоне "Дубна" - РИА Новости, 13.11.2025
Новый акселератор пройдет в подмосковной особой экономической зоне "Дубна"
Акселератор "Технологии и инновации" пройдет в подмосковной особой экономической зоне (ОЮЗ) "Дубна" с 14 по 27 ноября, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:52:00+03:00
2025-11-13T17:52:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967147717_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_1a5f2025e6f0b3db8e1a3577cd36d642.jpg
https://ria.ru/20251112/proizvodstvo-2054191902.html
https://ria.ru/20251112/programma-2054198526.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967147717_358:0:3087:2047_1920x0_80_0_0_bcc7b97f6d4313ee44bbb325e300f76c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Новый акселератор пройдет в подмосковной особой экономической зоне "Дубна"

Акселератор "Технологии и инновации" пройдет в ОЭЗ "Дубна" с 14 по 27 ноября

© iStock.com / gorodenkoffДевушка-программист за работой
Девушка-программист за работой - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© iStock.com / gorodenkoff
Девушка-программист за работой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Акселератор "Технологии и инновации" пройдет в подмосковной особой экономической зоне (ОЮЗ) "Дубна" с 14 по 27 ноября, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Проект реализуется совместно с Агентством инвестиционного развития Подмосковья при поддержке Мининвеста. Он объединит представителей бизнеса, институтов развития, а также технологических предпринимателей.
Выставка в рамках форума Производительность 360 в Москве. - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Производительность 360": формирование компетенций бережливого производства
12 ноября, 19:09
Главная цель программы – помочь малым и средним предприятиям ускорить рост, вывести продукцию на новые рынки и найти надежных партнеров для развития.
По словам директора Агентства инвестиционного развития Московской области Оксаны Трушниковой, одной из приоритетных задач, стоящих сегодня перед страной, является рост объемов выпуска продукции малыми технологическими компаниями (МТК).
Она отметила, что согласно целевым показателям, с 2023 по 2030 годы объем выпуска продукции МТК должен увеличиться в семь раз. Так, развитие технологического сектора экономики является приоритетной задачей для инвестблока правительства региона.
Участниками программы акселератора ОЭЗ "Дубна" могут стать компании Подмосковья, ведущие собственные разработки и создающие инновационные продукты.
В рамках акселератора пройдут: обучающая программа "Технологическое предпринимательство", пленарная сессия и форум для предпринимателей, тренинги и разбор практических кейсов, молодежный стартап-акселератор, выставка инновационных проектов.
Так, обучающая программа "Технологическое предпринимательство" станет ключевым элементом акселератора. Ее участники узнают о мерах государственной поддержки МТК, эффективных инструментах управления и преимуществах работы на площадках с преференциальным режимом, таких как ОЭЗ "Дубна".
Выпускники - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Программа "Стартап как диплом": подготовка нового поколения специалистов
12 ноября, 19:10
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала