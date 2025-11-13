Новый акселератор пройдет в подмосковной особой экономической зоне "Дубна"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Акселератор "Технологии и инновации" пройдет в подмосковной особой экономической зоне (ОЮЗ) "Дубна" с 14 по 27 ноября, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализуется совместно с Агентством инвестиционного развития Подмосковья при поддержке Мининвеста. Он объединит представителей бизнеса, институтов развития, а также технологических предпринимателей.

Главная цель программы – помочь малым и средним предприятиям ускорить рост, вывести продукцию на новые рынки и найти надежных партнеров для развития.

По словам директора Агентства инвестиционного развития Московской области Оксаны Трушниковой, одной из приоритетных задач, стоящих сегодня перед страной, является рост объемов выпуска продукции малыми технологическими компаниями (МТК).

Она отметила, что согласно целевым показателям, с 2023 по 2030 годы объем выпуска продукции МТК должен увеличиться в семь раз. Так, развитие технологического сектора экономики является приоритетной задачей для инвестблока правительства региона.

Участниками программы акселератора ОЭЗ "Дубна" могут стать компании Подмосковья, ведущие собственные разработки и создающие инновационные продукты.

В рамках акселератора пройдут: обучающая программа "Технологическое предпринимательство", пленарная сессия и форум для предпринимателей, тренинги и разбор практических кейсов, молодежный стартап-акселератор, выставка инновационных проектов.