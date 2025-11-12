Рейтинг@Mail.ru
На Западе поймали Зеленского на дешевом трюке - РИА Новости, 12.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:54 12.11.2025 (обновлено: 07:55 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/zlelenskiy-2054382266.html
На Западе поймали Зеленского на дешевом трюке
На Западе поймали Зеленского на дешевом трюке - РИА Новости, 12.11.2025
На Западе поймали Зеленского на дешевом трюке
Владимир Зеленский перекладывает ответственность за все провалы на главкома ВСУ Александра Сырского, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T07:54:00+03:00
2025-11-12T07:55:00+03:00
в мире
владимир зеленский
александр сырский
золтан кошкович
запорожская область
харьковская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050299674_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_c25be95bb1fab7bbb743ef106c97646e.jpg
https://ria.ru/20251111/tramp-2054025941.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
харьковская область
в мире, владимир зеленский, александр сырский, золтан кошкович, запорожская область, харьковская область, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Золтан Кошкович, Запорожская область, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На Западе поймали Зеленского на дешевом трюке

Кошкович: Зеленский перекладывает на Сырского ответственность за все провалы

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский перекладывает ответственность за все провалы на главкома ВСУ Александра Сырского, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
Таким образом он прокомментировал пост в соцсети Владимира Зеленского, который опубликовал рапорт Сырского, назвав его Верховным главнокомандующим.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Такое не прощают: Трамп принял окончательное решение по Зеленскому
Вчера, 08:00
"Он перекладывает ответственность на Сырского. Ведь очень удобно, что он русский. Как и Зеленский, конечно. Но Сырский — это просто русско-русский. Никаких "и" по этому поводу", — написал эксперт.
По данным Минобороны, за последние сутки подразделения группировки войск "Восток" завершили освобождение населенного пункта Новоуспеновское в Запорожской области, группировка "Запад" полностью освободила восточную часть Купянска в Харьковской области, группировка "Центр" освободила 256 зданий в Красноармейске и 98 — в Роге в ДНР. За сутки ВСУ на всех направлениях спецоперации потеряли свыше 1255 военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийАлександр СырскийЗолтан КошковичЗапорожская областьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
