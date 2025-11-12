На Западе поймали Зеленского на дешевом трюке

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский перекладывает ответственность за все провалы на главкома ВСУ Александра Сырского, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
Таким образом он прокомментировал пост в соцсети Владимира Зеленского, который опубликовал рапорт Сырского, назвав его Верховным главнокомандующим.
"Он перекладывает ответственность на Сырского. Ведь очень удобно, что он русский. Как и Зеленский, конечно. Но Сырский — это просто русско-русский. Никаких "и" по этому поводу", — написал эксперт.
По данным Минобороны, за последние сутки подразделения группировки войск "Восток" завершили освобождение населенного пункта Новоуспеновское в Запорожской области, группировка "Запад" полностью освободила восточную часть Купянска в Харьковской области, группировка "Центр" освободила 256 зданий в Красноармейске и 98 — в Роге в ДНР. За сутки ВСУ на всех направлениях спецоперации потеряли свыше 1255 военнослужащих.
