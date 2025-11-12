Фильм о военкоре Журавлеве покажут на "RT.Док" в Абхазии

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Абхазии, на нем покажут фильм РИА Новости "Парень с нашего двора" о военном корреспонденте Ростиславе Журавлёве, погибшем в Запорожской области, а также состоится премьера ленты военкора Добровольческого корпуса МО РФ Павла Кукушкина "Абхазы на Донбассе", сообщает пресс-служба RT.

Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Сухуме 17-18 ноября.

"Второй день откроет премьера военкора Добровольческого корпуса МО РФ Павла Кукушкина "Абхазы на Донбассе". Также в зрительской программе: фильм "Парень с нашего двора: Журавлёв " - о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлёве, погибшем в Запорожской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во второй день фестиваля будет показан фильм "Остров Веры" военных документалистов RТ Ольги Кирий и Артёма Сомова - о Свято-Успенской Николо-Васильевской обители под Угледаром, а также картина "Один. Поле. Воин" Артёма Сомова и Руслана Гусарова - о сапёре-разведчике из Дагестана Закарье Алиеве с позывным "Смайлик", который три недели в одиночку оборонялся в опорном пункте, отбитом у ВСУ

"В первый день фестиваля будет показана картина военных документалистов RТ Руслана Гусарова и Артёма Сомова "Будем жить!". В центре сюжета лежат истории трёх героев - ополченца, мобилизованного и гражданского. Все они получили тяжёлые ранения, но выжили и не сломались", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что перед гостями фестиваля выступит композитор, фронтовой артист Алексей Поддубный (Джанго), патриотическая российская группа "Харизматика". В концерте также примут участие заслуженный артист Абхазии Южной Осетии Артур Лакрба, певица и руководитель хора Сухумского музыкального училища Манана Братухина и районный эстрадно-фольклорный ансамбль "Мырзакан" под художественным руководством Ираклия Джумутия.

В рамках деловой программы запланирована панельная дискуссия "По доброй воле: как абхазы защищают Донбасс".