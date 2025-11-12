Рейтинг@Mail.ru
Фильм о военкоре Журавлеве покажут на "RT.Док" в Абхазии - РИА Новости, 12.11.2025
18:27 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/zhuravlev-2054582564.html
Фильм о военкоре Журавлеве покажут на "RT.Док" в Абхазии
Фильм о военкоре Журавлеве покажут на "RT.Док" в Абхазии - РИА Новости, 12.11.2025
Фильм о военкоре Журавлеве покажут на "RT.Док" в Абхазии
Фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Абхазии, на нем покажут фильм РИА Новости "Парень с нашего двора" о военном корреспонденте РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T18:27:00+03:00
2025-11-12T18:27:00+03:00
россия
ростислав журавлев
абхазия
россия
абхазия
россия, ростислав журавлев, абхазия
Россия, Ростислав Журавлев, Абхазия
Фильм о военкоре Журавлеве покажут на "RT.Док" в Абхазии

Фильм о военкоре Журавлеве покажут на "RT.Док: Время наших героев" в Абхазии

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев . Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Абхазии, на нем покажут фильм РИА Новости "Парень с нашего двора" о военном корреспонденте Ростиславе Журавлёве, погибшем в Запорожской области, а также состоится премьера ленты военкора Добровольческого корпуса МО РФ Павла Кукушкина "Абхазы на Донбассе", сообщает пресс-служба RT.
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Сухуме 17-18 ноября.
"Второй день откроет премьера военкора Добровольческого корпуса МО РФ Павла Кукушкина "Абхазы на Донбассе". Также в зрительской программе: фильм "Парень с нашего двора: Журавлёв" - о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлёве, погибшем в Запорожской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что во второй день фестиваля будет показан фильм "Остров Веры" военных документалистов RТ Ольги Кирий и Артёма Сомова - о Свято-Успенской Николо-Васильевской обители под Угледаром, а также картина "Один. Поле. Воин" Артёма Сомова и Руслана Гусарова - о сапёре-разведчике из Дагестана Закарье Алиеве с позывным "Смайлик", который три недели в одиночку оборонялся в опорном пункте, отбитом у ВСУ.
"В первый день фестиваля будет показана картина военных документалистов RТ Руслана Гусарова и Артёма Сомова "Будем жить!". В центре сюжета лежат истории трёх героев - ополченца, мобилизованного и гражданского. Все они получили тяжёлые ранения, но выжили и не сломались", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что перед гостями фестиваля выступит композитор, фронтовой артист Алексей Поддубный (Джанго), патриотическая российская группа "Харизматика". В концерте также примут участие заслуженный артист Абхазии и Южной Осетии Артур Лакрба, певица и руководитель хора Сухумского музыкального училища Манана Братухина и районный эстрадно-фольклорный ансамбль "Мырзакан" под художественным руководством Ираклия Джумутия.
В рамках деловой программы запланирована панельная дискуссия "По доброй воле: как абхазы защищают Донбасс".
Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" состоится при поддержке МИД Республики Абхазия и Национального фонда поддержки социальных программ Российской Федерации. Мероприятие пройдёт в Абхазском государственном университете.
Россия Ростислав Журавлев Абхазия
 
 
