Житель Волгограда подал иск к "Билайну"

ВОЛГОГРАД/МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Житель Волгограда подал иск к компании "Вымпелком" ("Билайн") с требованием обеспечить стабильную работу мобильного интернета на фоне жалоб волгоградцев на отсутствие интернет-связи, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. В компании отметили, что ситуация сложилась не по их инициативе, и все аргументы заявителя будут изучены.
По информации суда, житель Волгограда обратился в Краснооктябрьский районный суд.
"Мужчина подал иск от себя и сына, просит обеспечить работу мобильного интернета согласно договорам, заключённых с "Вымпелком", а также взыскать компенсацию морального вреда 50 тысяч рублей каждому", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
По словам собеседницы агентства, иск принят к рассмотрению.
"Мы прекрасно осознаём возникшие неудобства наших клиентов в связи с ограничениями мобильного интернета, которые происходят не по нашей инициативе. Вместе с тем, мы внимательно изучим аргументы заявителя и подготовим ответ по существу его доводов", - заявили РИА Новости в "Билайне".
