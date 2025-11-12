Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" назвал причину отсутствия Жамнова на скамейке во время матча КХЛ
Хоккей
 
22:52 12.11.2025 (обновлено: 22:54 12.11.2025)
"Спартак" назвал причину отсутствия Жамнова на скамейке во время матча КХЛ
"Спартак" назвал причину отсутствия Жамнова на скамейке во время матча КХЛ - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
"Спартак" назвал причину отсутствия Жамнова на скамейке во время матча КХЛ
Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов почувствовал недомогание во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
спорт, алексей жамнов, континентальная хоккейная лига (кхл), спартак (москва), локомотив (ярославль)
Хоккей, Спорт, Алексей Жамнов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спартак (Москва), Локомотив (Ярославль)
"Спартак" назвал причину отсутствия Жамнова на скамейке во время матча КХЛ

Тренер "Спартака" Жамнов покинул скамейку во время матча КХЛ из-за недомогания

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов
Главный тренер Спартака Алексей Жамнов - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов почувствовал недомогание во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива".
Жамнов пропустил часть второго и весь третий период, а также не пришел на послематчевую пресс-конференцию. Вместо него с журналистами беседовал Алексей Ковалев. В пресс-службе клуба сообщили, что главный тренер "красно-белых" приболел.
"Спартак" в Москве проиграл "Локомотиву" со счетом 3:6.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
12 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Спартак Москва
3 : 6
Локомотив
07:53 • Лукас Локхарт
(Ivan Ryabov)
17:22 • Danil Pivchulin
(Никита Коростелев, Александр Беляев)
27:21 • Андрей Миронов
(Михаил Мальцев, Кристиан Ярош)
10:59 • Павел Красковский
(Денис Алексеев, Мартин Гернат)
24:15 • Мартин Гернат
(Артур Каюмов, Максим Березкин)
25:43 • Максим Шалунов
(Александр Елесин, Алексей Береглазов)
41:26 • Никита Кирьянов
(Степан Никулин, Байрон Фроуз)
56:52 • Мартин Гернат
(Павел Красковский)
59:31 • Yegor Surin
(Никита Кирьянов)
Хоккей Спорт Алексей Жамнов КХЛ 2025-2026 ХК Спартак (Москва) Локомотив (Ярославль)
 
Матч-центр
 
