Глава Минсельхоза рассказала о прогнозе по сбору зерна на 2025 год
13:30 12.11.2025
Глава Минсельхоза рассказала о прогнозе по сбору зерна на 2025 год
Глава Минсельхоза рассказала о прогнозе по сбору зерна на 2025 год - РИА Новости, 12.11.2025
Глава Минсельхоза рассказала о прогнозе по сбору зерна на 2025 год
Прогноз по сбору зерна в России на 2025 год в 135 миллионов тонн в чистом весе сохраняется, уже собрано 141,5 миллиона тонн в бункерном весе, сообщила глава... РИА Новости, 12.11.2025
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
госдума рф
россия
экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Госдума РФ
Глава Минсельхоза рассказала о прогнозе по сбору зерна на 2025 год

Лут: прогноз по сбору зерна на 2025 год сохраняется

Контроль качества зерна
Контроль качества зерна - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Контроль качества зерна. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Прогноз по сбору зерна в России на 2025 год в 135 миллионов тонн в чистом весе сохраняется, уже собрано 141,5 миллиона тонн в бункерном весе, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.
"На данный момент мы собрали уже 141,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых в бункерном весе. По итогам года остается прогноз на уровне 135 миллионов тонн в чистом весе", - сказала министр, выступая на пленарном заседании Госдумы.
Тема проходящего правительственного часа - "Развитие современных технологий производства и глубокой переработки в агропромышленном комплексе как основа продовольственной безопасности России и доступности продуктов питания для населения".
Зерно - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Глава Минсельхоза призвала добиться технологического лидерства в АПК
ЭкономикаРоссияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Госдума РФ
 
 
