Глава Минсельхоза рассказала о прогнозе по сбору зерна на 2025 год
Глава Минсельхоза рассказала о прогнозе по сбору зерна на 2025 год - РИА Новости, 12.11.2025
Глава Минсельхоза рассказала о прогнозе по сбору зерна на 2025 год
Прогноз по сбору зерна в России на 2025 год в 135 миллионов тонн в чистом весе сохраняется, уже собрано 141,5 миллиона тонн в бункерном весе, сообщила глава... РИА Новости, 12.11.2025
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
госдума рф
россия
2025
