МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. На Земле началась очень сильная магнитная буря практически максимального уровня, сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Очень сильная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, регистрируется в данный момент средствами контроля геомагнитной обстановки в связи с приходом к Земле первого из трех плазменных облаков, ожидающихся в течение сегодняшних суток на фоне экстремального роста вспышечной активности последних дней", — говорится в публикации.
По словам ученых, геомагнитная ситуация выглядит необъяснимо отличающейся от прогноза. К планете летят три выброса от произошедших ранее трех вспышек на Солнце. Ночью должен был прийти только первый, самый слабый из них, и вызвать бури уровня G1-G2.
Пик воздействия должен был совпасть с приходом плазмы от третьей вспышки и по-прежнему прогнозируется в середине суток, добавили в лаборатории.
Исследователи пояснили, что единственное объяснение может заключаться в том, что движущееся последним облако плазмы от вчерашней вспышки (самой сильной в году) из-за своих рекордных скоростей догнало распространявшиеся впереди более медленные плазменные облака, сейчас толкает и сдавливает их, резко увеличивая температуру, плотность и магнитные характеристики.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергетических и навигационных систем, сбоям в промышленных сетях, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияет ли это космическое событие на здоровье людей, пока нет.
