МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. На Земле началась очень сильная магнитная буря практически максимального уровня, сообщается в ИКИ РАН. На Земле началась очень сильная магнитная буря практически максимального уровня, сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономииРАН.

"Очень сильная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, регистрируется в данный момент средствами контроля геомагнитной обстановки в связи с приходом к Земле первого из трех плазменных облаков, ожидающихся в течение сегодняшних суток на фоне экстремального роста вспышечной активности последних дней", — говорится в публикации.

По словам ученых, геомагнитная ситуация выглядит необъяснимо отличающейся от прогноза. К планете летят три выброса от произошедших ранее трех вспышек на Солнце. Ночью должен был прийти только первый, самый слабый из них, и вызвать бури уровня G1 - G2 .

Пик воздействия должен был совпасть с приходом плазмы от третьей вспышки и по-прежнему прогнозируется в середине суток, добавили в лаборатории.

Исследователи пояснили, что единственное объяснение может заключаться в том, что движущееся последним облако плазмы от вчерашней вспышки (самой сильной в году) из-за своих рекордных скоростей догнало распространявшиеся впереди более медленные плазменные облака, сейчас толкает и сдавливает их, резко увеличивая температуру, плотность и магнитные характеристики.