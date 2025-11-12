Рейтинг@Mail.ru
"Зеленского уберут": на Западе рассказали, что происходит в Киеве
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:58 12.11.2025 (обновлено: 09:04 12.11.2025)
"Зеленского уберут": на Западе рассказали, что происходит в Киеве
"Зеленского уберут": на Западе рассказали, что происходит в Киеве
На фоне нарастающего темпа наступлений Вооруженных сил России Владимир Зеленский не признает объективную реальность, заявил британский военный аналитик...
"Зеленского уберут": на Западе рассказали, что происходит в Киеве

Политолог Меркурис: Зеленский потерял связь с реальностью из-за успехов России

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. На фоне нарастающего темпа наступлений Вооруженных сил России Владимир Зеленский не признает объективную реальность, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
«
"Это беспрецедентный темп продвижения по сравнению с тем, что мы видели ранее во время конфликта. <…> Это полное отключение, тотальная оторванность от реальности. <…> В своей предыдущей работе я сталкивался с примерами людей, которые, даже когда все вокруг них рушится, уходят в своего рода фантастический мир, где они просто больше не замечают плохих новостей, которые накапливаются со всех сторон. И я думаю, что это происходит и с Зеленским. Сейчас мы достигли той точки в конфликте, когда новости настолько плохи, что он даже не может больше говорить об этом или признаваться в этом", — сказал эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Время молиться". В США обратились к сторонникам Зеленского
Вчера, 13:18
Также аналитик отметил вероятность скорой смены главы киевского режима на другого человека, который будет продолжать активный антироссийский курс.
«
"Но даже если Зеленского уберут, я все равно не верю, что это изменит какую-либо политическую позицию в Киеве. Я не думаю, что это заставит кого-либо в Киеве пойти на новые уступки русским. Потому что, на мой взгляд, после событий на Майдане 2014 года <…> вся политическая структура в Киеве была организована в чисто антироссийском русле".
По сообщениям Минобороны, за последние сутки Вооруженные силы России завершили освобождение населенного пункта Новоуспеновское в Запорожской области, полностью освободили восточную часть Купянска в Харьковской области, а также освободили 256 зданий в Красноармейске и 98 — в Роге в ДНР. В Димитрове подразделения войск развивают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части города и в направлении микрорайона Западный.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
"Реальность еще страшнее". Зеленского поставили перед тяжелым выбором
17 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине В мире Киев Россия Владимир Зеленский Александр Меркурис Запорожская область
 
 
