"Зеленского уберут": на Западе рассказали, что происходит в Киеве

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. На фоне нарастающего темпа наступлений Вооруженных сил России Владимир Зеленский не признает объективную реальность, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
«
"Это беспрецедентный темп продвижения по сравнению с тем, что мы видели ранее во время конфликта. <…> Это полное отключение, тотальная оторванность от реальности. <…> В своей предыдущей работе я сталкивался с примерами людей, которые, даже когда все вокруг них рушится, уходят в своего рода фантастический мир, где они просто больше не замечают плохих новостей, которые накапливаются со всех сторон. И я думаю, что это происходит и с Зеленским. Сейчас мы достигли той точки в конфликте, когда новости настолько плохи, что он даже не может больше говорить об этом или признаваться в этом", — сказал эксперт.
Также аналитик отметил вероятность скорой смены главы киевского режима на другого человека, который будет продолжать активный антироссийский курс.
«
"Но даже если Зеленского уберут, я все равно не верю, что это изменит какую-либо политическую позицию в Киеве. Я не думаю, что это заставит кого-либо в Киеве пойти на новые уступки русским. Потому что, на мой взгляд, после событий на Майдане 2014 года <…> вся политическая структура в Киеве была организована в чисто антироссийском русле".
По сообщениям Минобороны, за последние сутки Вооруженные силы России завершили освобождение населенного пункта Новоуспеновское в Запорожской области, полностью освободили восточную часть Купянска в Харьковской области, а также освободили 256 зданий в Красноармейске и 98 — в Роге в ДНР. В Димитрове подразделения войск развивают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части города и в направлении микрорайона Западный.