© AP Photo / Harry Nakos Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе

Зеленский может быть замешан в коррупционном деле, пишет Bloomberg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский может быть замешан в коррупционном скандале в сфере энергетики, пишет Bloomberg

"Прокуроры не утверждали, что Зеленский или другие высокопоставленные сотрудники его аппарата могли быть причастны к афере с "Энергоатомом" или другими последующими, на которые намекало НАБУ . Это может измениться", — говорится в публикации.

По данным агентства, антикоррупционные ведомства утверждают, что собрали тысячу часов прослушанных разговоров.

"Так что мы можем ожидать новых разоблачений и потрясений", — указано в статье.

Автор публикации добавил, что может назвать несколько ведущих стран НАТО и ЕС, чьи правительства либо "захватили" суды и следователей, которые должны были расследовать коррупцию, либо пытались дискредитировать судей и арестовать прокуроров за выполнение обязанностей.

В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.

Депутат Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, которого считают его "кошельком". Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики с разговором Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка.