https://ria.ru/20251112/zelenskij-2054413078.html
Зеленский может быть замешан в коррупционном деле, пишет Bloomberg
Зеленский может быть замешан в коррупционном деле, пишет Bloomberg - РИА Новости, 12.11.2025
Зеленский может быть замешан в коррупционном деле, пишет Bloomberg
Владимир Зеленский может быть замешан в коррупционном скандале в сфере энергетики, пишет Bloomberg. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T11:01:00+03:00
2025-11-12T11:01:00+03:00
2025-11-12T11:23:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050276869_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a9e3f452b0dbd6a086f7df058c9ea292.jpg
https://ria.ru/20251112/skandal-2054405216.html
https://ria.ru/20251111/mindich-2054095685.html
https://ria.ru/20251111/zelenskiy-2054244438.html
https://ria.ru/20251112/zapad-2054291628.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050276869_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e820be7b9f22608bd41aa54b352c9c5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, нато
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, НАТО
Зеленский может быть замешан в коррупционном деле, пишет Bloomberg
Bloomberg: Зеленский и его офис могут быть замешаны в коррупционном скандале
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
Владимир Зеленский может быть замешан в коррупционном скандале в сфере энергетики, пишет Bloomberg
.
"Прокуроры не утверждали, что Зеленский или другие высокопоставленные сотрудники его аппарата могли быть причастны к афере с "Энергоатомом" или другими последующими, на которые намекало НАБУ. Это может измениться", — говорится в публикации.
По данным агентства, антикоррупционные ведомства утверждают, что собрали тысячу часов прослушанных разговоров.
"Так что мы можем ожидать новых разоблачений и потрясений", — указано в статье.
Автор публикации добавил, что может назвать несколько ведущих стран НАТО
и ЕС, чьи правительства либо "захватили" суды и следователей, которые должны были расследовать коррупцию, либо пытались дискредитировать судей и арестовать прокуроров за выполнение обязанностей.
В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
Депутат Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко
и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, которого считают его "кошельком". Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики с разговором Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.