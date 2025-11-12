Рейтинг@Mail.ru
Зеленский может быть замешан в коррупционном деле, пишет Bloomberg - РИА Новости, 12.11.2025
11:01 12.11.2025 (обновлено: 11:23 12.11.2025)
Зеленский может быть замешан в коррупционном деле, пишет Bloomberg
Зеленский может быть замешан в коррупционном деле, пишет Bloomberg
Владимир Зеленский может быть замешан в коррупционном скандале в сфере энергетики, пишет Bloomberg. РИА Новости, 12.11.2025
украина
в мире, украина, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, нато
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, НАТО
Зеленский может быть замешан в коррупционном деле, пишет Bloomberg

Bloomberg: Зеленский и его офис могут быть замешаны в коррупционном скандале

© AP Photo / Harry NakosВладимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский может быть замешан в коррупционном скандале в сфере энергетики, пишет Bloomberg.
"Прокуроры не утверждали, что Зеленский или другие высокопоставленные сотрудники его аппарата могли быть причастны к афере с "Энергоатомом" или другими последующими, на которые намекало НАБУ. Это может измениться", — говорится в публикации.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Ситуация на Украине доказывает, что ей не стоит помогать, пишет Bloomberg
10:37
По данным агентства, антикоррупционные ведомства утверждают, что собрали тысячу часов прослушанных разговоров.
"Так что мы можем ожидать новых разоблачений и потрясений", — указано в статье.
Автор публикации добавил, что может назвать несколько ведущих стран НАТО и ЕС, чьи правительства либо "захватили" суды и следователей, которые должны были расследовать коррупцию, либо пытались дискредитировать судей и арестовать прокуроров за выполнение обязанностей.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Соратник Зеленского Миндич выехал с Украины по израильскому паспорту
Вчера, 09:25
В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
Депутат Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, которого считают его "кошельком". Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Украл лично". В Раде обрушились на Зеленского после скандала с НАБУ
Вчера, 16:25
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики с разговором Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Начал раздражать". Запад дал старт свержению Зеленского
08:00
 
