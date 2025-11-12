https://ria.ru/20251112/zaschita-2054473127.html
У защиты нет информации о новых фигурантах покушения на митрополита Тихона
2025-11-12T14:07:00+03:00
2025-11-12T14:07:00+03:00
2025-11-12T14:07:00+03:00
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Защита Дениса Поповича и Никита Иванковича, обвиняемых в попытке покушения на митрополита Тихона (Шевкунова), не знает, арестованы ли новые фигуранты дела, сообщил РИА Новости один из адвокатов.
"Никакой информации от следователя касательно иных фигурантов у нас нет. О том, арестован ли кто-то, нам также неизвестно", - рассказал собеседник агентства.
ФСБ РФ
в среду сообщила, что следствие вышло на новых лиц, причастных к попытке убийства митрополита Тихона. На видео от ФСБ показаны двое мужчин, которые дают признательные показания о своем участии в подготовке покушения и говорят, что их завербовали украинские спецслужбы. По информации ФСБ, Киев
покушением хотел сорвать переговоры между Россией и США
по урегулированию украинского конфликта.
Кроме того, ФСБ заявила, что в ходе прошедших во вторник в Москве
, Псковской области
и Крыму
обысков и допросов получены доказательства в отношении Поповича и Иванковича.
Убийство митрополита Тихона, как считает следствие, готовили его помощник, уроженец города Черновцы
гражданин Украины
Денис Попович, а также клирик из Москвы Никита Иванкович. Убийство предотвратили спецслужбы, они же задержали обвиняемых и изъяли у них самодельную бомбу и поддельные украинские паспорта.
Попович на видео ФСБ России признался, что они должны были установить взрывчатку в Сретенском монастыре
в Москве, в жилом помещении митрополита, и что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.
Позднее в ходе одного из заседаний оба фигуранта заявили, что вину не признают. Их защита, в свою очередь, сообщала суду, что доказательства по делу "были собраны с нарушениями". По словам обвиняемых, Тихон является для них духовным отцом (между собой они называли его "батей") и моральным авторитетом, о причинении ему вреда они не могли и помыслить.