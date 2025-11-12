У защиты нет информации о новых фигурантах покушения на митрополита Тихона

"Никакой информации от следователя касательно иных фигурантов у нас нет. О том, арестован ли кто-то, нам также неизвестно", - рассказал собеседник агентства.

Позднее в ходе одного из заседаний оба фигуранта заявили, что вину не признают. Их защита, в свою очередь, сообщала суду, что доказательства по делу "были собраны с нарушениями". По словам обвиняемых, Тихон является для них духовным отцом (между собой они называли его "батей") и моральным авторитетом, о причинении ему вреда они не могли и помыслить.