Запад понимает, что выделяемые Киеву деньги разворовывают, заявил Песков

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Запад начинает осознавать, что выделяемые Украине деньги разворовывают, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы полагаем, что и в европейских столицах обратили на это (коррупционный скандал. — Прим. ред.) внимание, и в США . Это ведь страны, которые являются такими активными донорами киевского режима. Эти страны, конечно, все лучше и лучше, на самом деле, начинают осознавать, что значительная часть денег, которые они забирают у своих налогоплательщиков, разворовывается киевским режимом. Это очевидно совершенно. Все больше и больше людей это понимают", — сказал он.

Песков отметил, что в Кремле также обратили внимание на ситуацию.

Коррупционный скандал на Украине

В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.

Депутат Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего главы Минэнерго и министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, которого считают его "кошельком". Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

По информации издания "Бигус", значительную часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, вывели через подставные фирмы, которые могут быть связаны с предпринимателем.

Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики с разговором Тимура Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника главы Минюста Галущенко Игоря Миронюка.

В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывали через офис в центре Киева. В среду Германа Галущенко отстранили от должности министра юстиции.