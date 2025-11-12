Рейтинг@Mail.ru
Задоров подрался после силового приема против Мэттьюса - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:31 12.11.2025 (обновлено: 08:48 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/zadorov--2054385180.html
Задоров подрался после силового приема против Мэттьюса
Задоров подрался после силового приема против Мэттьюса - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Задоров подрался после силового приема против Мэттьюса
Российский защитник "Бостон Брюинз" Никита Задоров принял участие в драке во время домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ)... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T08:31:00+03:00
2025-11-12T08:48:00+03:00
хоккей
бостон
никита задоров
остон мэттьюс
макс доми
торонто мейпл лифс
бостон брюинз
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054386898_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_98b74511263492fb2181a2e923f807fe.jpg
/20251112/khokkey-2054374786.html
бостон
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054386898_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_64e3166b7aee898449782422476d9c61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
бостон, никита задоров, остон мэттьюс, макс доми, торонто мейпл лифс, бостон брюинз, спорт
Хоккей, Бостон, Никита Задоров, Остон Мэттьюс, Макс Доми, Торонто Мейпл Лифс, Бостон Брюинз, Спорт
Задоров подрался после силового приема против Мэттьюса

Российский хоккеист Задоров подрался после силового приема против Мэттьюса

© Getty Images / Bruce BennettНикита Задоров и Джейк Маккейб
Никита Задоров и Джейк Маккейб - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Getty Images / Bruce Bennett
Читать в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российский защитник "Бостон Брюинз" Никита Задоров принял участие в драке во время домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто Мейпл Лифс".
Встреча в Бостоне завершилась победой "Брюинз" со счетом 5:3. На 12-й минуте второго периода Задоров применил силовой прием против форварда гостей Остона Мэттьюса, после чего американец не смог продолжить игру из-за травмы нижней части тела.
«
"Я особо его (Мэттьюса) не бил. Я вошел правым плечом, как делаю почти всегда. Не знаю, в какой момент он получил травму. Может, когда потом пошел на меня, или когда я выбрасывал шайбу, она его задела. Не буду гадать. Это был обычный момент. Я просто перекрыл ему центр и стоял на месте. На видео видно, что я попал ему грудью. Не было никакого намерения травмировать. Я просто жестко играю против лидеров соперника - это моя работа", - приводит слова Задорова сайт НХЛ.
В третьем периоде канадский нападающий "Торонто" Макс Доми несколько раз толкнул Задорова клюшкой у ворот своей команды, после чего попытался нанести несколько ударов, однако россиянин схватил его и повалил на лед.
Задорову 30 лет, он выступает за "Бостон" с сезона-2024/25. В текущем регулярном чемпионате он принял участие в 18 матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Каролину"
12 ноября, 05:50
 
ХоккейБостонНикита ЗадоровОстон МэттьюсМакс ДомиТоронто Мейпл ЛифсБостон БрюинзСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала