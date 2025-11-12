Задоров подрался после силового приема против Мэттьюса

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российский защитник "Бостон Брюинз" Никита Задоров принял участие в драке во время домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто Мейпл Лифс".
Встреча в Бостоне завершилась победой "Брюинз" со счетом 5:3. На 12-й минуте второго периода Задоров применил силовой прием против форварда гостей Остона Мэттьюса, после чего американец не смог продолжить игру из-за травмы нижней части тела.
"Я особо его (Мэттьюса) не бил. Я вошел правым плечом, как делаю почти всегда. Не знаю, в какой момент он получил травму. Может, когда потом пошел на меня, или когда я выбрасывал шайбу, она его задела. Не буду гадать. Это был обычный момент. Я просто перекрыл ему центр и стоял на месте. На видео видно, что я попал ему грудью. Не было никакого намерения травмировать. Я просто жестко играю против лидеров соперника - это моя работа", - приводит слова Задорова сайт НХЛ.
В третьем периоде канадский нападающий "Торонто" Макс Доми несколько раз толкнул Задорова клюшкой у ворот своей команды, после чего попытался нанести несколько ударов, однако россиянин схватил его и повалил на лед.
Задорову 30 лет, он выступает за "Бостон" с сезона-2024/25. В текущем регулярном чемпионате он принял участие в 18 матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи.
