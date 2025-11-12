https://ria.ru/20251112/yakuba-2054550894.html
Виноградари рискуют штрафами за неподачу в срок деклараций на виноград
Виноградари рискуют штрафами за неподачу в срок деклараций на виноград - РИА Новости, 12.11.2025
Виноградари рискуют штрафами за неподачу в срок деклараций на виноград
Росалкогольтабакконтроль видит проблемы с непредоставлением виноградарями в срок урожайных деклараций на виноград и предлагает рассмотреть возможность... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:14:00+03:00
2025-11-12T17:14:00+03:00
2025-11-12T17:16:00+03:00
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576883678_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_7e42ca49d1ef154cb10085ad12e3b766.jpg
https://ria.ru/20251102/mezyb-2052471748.html
https://ria.ru/20251028/pivo-2051090571.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576883678_320:0:1920:1200_1920x0_80_0_0_4de5ef5d7547fc26300826e2cd51fc37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Виноградари рискуют штрафами за неподачу в срок деклараций на виноград
Виноградарям могут грозить штрафы за неподачу урожайных деклараций на виноград
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Росалкогольтабакконтроль видит проблемы с непредоставлением виноградарями в срок урожайных деклараций на виноград и предлагает рассмотреть возможность законодательно ввести меры ответственности за подобные нарушения, сообщила начальник аналитического управления службы Полина Якуба на сессии Российского винодельческого форума.
Урожайные декларации на виноград были введены в 2020 году с целью обеспечения условий для устойчивого развития виноградарства и качественного виноделия в РФ, а также для увеличения ассортимента и снижения возможностей фальсификаций вин. Субъекты виноградарства и виноделия должны ежегодно подавать декларацию в срок до 1 декабря для декларирования урожая винограда, собранного с каждого используемого ими виноградного насаждения.
"Мы столкнулись с проблемой, связанной с непредставлением в установленный срок виноградарями урожайной декларации в Минсельхоз России", - рассказала Якуба.
"В этой связи просим Минсельхоз рассмотреть возможность внесения изменений в федеральный закон и КОАП, предусматривающих ответственность лиц, обязанных подавать урожайную декларацию, за ее непредставление или представление недостоверных сведений", - добавила она.
По словам главы управления Росалкогольтабакконтроля, возможно рассмотреть вопрос исключения таких производителей из данных реестра виноградных насаждений и недопущения включения в этот реестр аффилированных с ними лиц.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером форума.