Виноградари рискуют штрафами за неподачу в срок деклараций на виноград

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Росалкогольтабакконтроль видит проблемы с непредоставлением виноградарями в срок урожайных деклараций на виноград и предлагает рассмотреть возможность законодательно ввести меры ответственности за подобные нарушения, сообщила начальник аналитического управления службы Полина Якуба на сессии Российского винодельческого форума.

Урожайные декларации на виноград были введены в 2020 году с целью обеспечения условий для устойчивого развития виноградарства и качественного виноделия в РФ, а также для увеличения ассортимента и снижения возможностей фальсификаций вин. Субъекты виноградарства и виноделия должны ежегодно подавать декларацию в срок до 1 декабря для декларирования урожая винограда, собранного с каждого используемого ими виноградного насаждения.

"Мы столкнулись с проблемой, связанной с непредставлением в установленный срок виноградарями урожайной декларации в Минсельхоз России", - рассказала Якуба.

"В этой связи просим Минсельхоз рассмотреть возможность внесения изменений в федеральный закон и КОАП, предусматривающих ответственность лиц, обязанных подавать урожайную декларацию, за ее непредставление или представление недостоверных сведений", - добавила она.

По словам главы управления Росалкогольтабакконтроля, возможно рассмотреть вопрос исключения таких производителей из данных реестра виноградных насаждений и недопущения включения в этот реестр аффилированных с ними лиц.