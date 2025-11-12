Ранее издание The Telegraph со ссылкой на источник сообщило, что украинские военнослужащие все чаще сталкиваются в зоне боевых действий со смертельной инфекцией — газовой гангреной. В материале отмечалось, что заболевание не регистрировалось в Европе уже долгие годы и было тесно связано с окопами Первой мировой войны. The Telegraph указывало также на проблемы с эвакуацией раненых солдат и доставкой лекарств.