МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Супербактерии, обладающие устойчивостью к антибиотикам, которые выявляют у украинских солдат, создают угрозу для систем здравоохранения стран Европы, заявил генеральный директор фонда AMR Action Fund Генри Скиннер.
"Сейчас, спустя почти четыре года, <...> ситуация стремительно ухудшается", — написал он в статье для портала Innovation News Network.
ВСУ страдают от газовой гангрены в окопной войне, пишут СМИ
11 ноября, 15:04
Выводы Скиннера подкрепляются результатами исследования Сумского государственного университета: ученые выяснили, что 85 процентов инфекций, которые они исследовали у раненых солдат ВСУ, проявляли устойчивость ко многим типам антибиотиков. Среди них наиболее распространенным патогеном оказалась бактерия Acinetobacter baumannii — она трудно поддается лечению и, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), остается критической угрозой. В этом же исследовании описывались многочисленные инфекции, вызванной штаммом гипервирулентной панрезистентной Klebsiella pneumoniae. Эти патогены "уже убивают пациентов на Украине", а их распространение создает угрозу и для европейских систем здравоохранения, добавил эксперт.
Скиннер считает, что утрата эффективных антибиотиков обнажает скрытую уязвимость коллективной безопасности Европы.
Ранее издание The Telegraph со ссылкой на источник сообщило, что украинские военнослужащие все чаще сталкиваются в зоне боевых действий со смертельной инфекцией — газовой гангреной. В материале отмечалось, что заболевание не регистрировалось в Европе уже долгие годы и было тесно связано с окопами Первой мировой войны. The Telegraph указывало также на проблемы с эвакуацией раненых солдат и доставкой лекарств.
Ранее издание также сообщало о том, что украинские войска сталкиваются с большим количеством ампутаций из-за неправильного наложения жгута.
Кроме того, в октябре газета Neue Zürcher Zeitung писала, что ВСУ остро не хватает медиков, а оставшийся персонал часто не обладает нужной квалификацией.