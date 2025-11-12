https://ria.ru/20251112/vsu-2054449129.html
ВСУ потеряли до 75 военных в зоне работы группировки "Южная" за сутки
ВСУ потеряли до 75 военных в зоне работы группировки "Южная" за сутки - РИА Новости, 12.11.2025
ВСУ потеряли до 75 военных в зоне работы группировки "Южная" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 75 военных, танк и бронеавтомобиль HMMWV в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:44:00+03:00
2025-11-12T12:44:00+03:00
2025-11-12T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
славянск
краматорск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292734_0:7:3060:1728_1920x0_80_0_0_882ab71604dd49d9953c62cb4a07da43.jpg
https://ria.ru/20251112/vsu-2054448196.html
северск
славянск
краматорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292734_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_3116f1a32a821970d2c1e49eebbc7df2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, северск, славянск, краматорск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Славянск, Краматорск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 75 военных в зоне работы группировки "Южная" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 75 военных в зоне работы группировки "Южная" за сутки