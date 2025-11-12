Рейтинг@Mail.ru
Володин призвал Кабмин обратить внимание на подорожание сельхозтехники
12.11.2025
13:55 12.11.2025
Володин призвал Кабмин обратить внимание на подорожание сельхозтехники
Володин призвал Кабмин обратить внимание на подорожание сельхозтехники
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство РФ обратить внимание на подорожание сельскохозяйственной техники в стране. РИА Новости, 12.11.2025
экономика
россия
ульяновская область
вячеслав володин
оксана лут
антон алиханов
госдума рф
россия
ульяновская область
экономика, россия, ульяновская область, вячеслав володин, оксана лут, антон алиханов, госдума рф
Экономика, Россия, Ульяновская область, Вячеслав Володин, Оксана Лут, Антон Алиханов, Госдума РФ
Володин призвал Кабмин обратить внимание на подорожание сельхозтехники

Володин призвал правительство РФ обратить внимание на подорожание сельхозтехники

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство РФ обратить внимание на подорожание сельскохозяйственной техники в стране.
В Госдуме в среду проходит правительственный час о развитии современных технологий производства и глубокой переработки в агропромышленном комплексе как основа продовольственной безопасности России и доступности продуктов питания для населения, в котором принимают участие глава министерства сельского хозяйства РФ Оксана Лут и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
"В сравнении с 2012 годом, если опираться на анализ и мнение тех, кто работает непосредственно в сельском хозяйстве, обращение фермеров, которые мы получаем, вот фермер с Ульяновской области буквально недавно говорил о том, что в перерасчёте на стоимость пшеницы сегодня комбайн стал стоить ровно в два раза больше. Задумайтесь, о чём речь идёт", - сказал Володин в ходе правчаса.
Он подчеркнул, что в России стала снижаться доля обеспеченности техникой сельхозпроизводства. Кроме того, по его словам, растет доля сельхозтехники, которая работает уже более 10 лет.
