Волейболисты московского "Динамо" обыграли МГТУ в матче Суперлиги
Волейболисты московского "Динамо" обыграли столичный МГТУ в матче шестого тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Волейболисты московского "Динамо" обыграли МГТУ в матче шестого тура Суперлиги