Волейболисты московского "Динамо" обыграли МГТУ в матче Суперлиги 12.11.2025
Волейбол
 
21:31 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/voleybol-2054613101.html
Волейболисты московского "Динамо" обыграли МГТУ в матче Суперлиги
Волейболисты московского "Динамо" обыграли МГТУ в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Волейболисты московского "Динамо" обыграли МГТУ в матче Суперлиги
Волейболисты московского "Динамо" обыграли столичный МГТУ в матче шестого тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T21:31:00+03:00
2025-11-12T21:31:00+03:00
волейбол
спорт
динамо (москва)
мгту
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783551770_0:0:2058:1159_1920x0_80_0_0_0ae0271a3a6ccbe73a0e04ec1cc11c6b.jpg
/20251110/voleybol-2054040840.html
спорт, динамо (москва), мгту
Волейбол, Спорт, Динамо (Москва), МГТУ
Волейболисты московского "Динамо" обыграли МГТУ в матче Суперлиги

Волейболисты московского "Динамо" обыграли МГТУ в матче шестого тура Суперлиги

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Волейболисты московского "Динамо" обыграли столичный МГТУ в матче шестого тура чемпионата России.
Встреча, которая прошла в среду, завершилась победой "бело-голубых" со счетом 3:0 (25:19, 25:17, 25:11).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
12 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
МГТУ
0 : 319:2517:2511:25
Динамо Москва
Календарь Турнирная таблица История встреч
Московское "Динамо" с четырьмя победами при двух поражениях идет на шестом месте в таблице Суперлиги, которую замыкает МГТУ (шесть поражений в шести матчах).
Результаты других матчей:
"Локомотив" (Новосибирск) - "Белогорье" (Белгород) - 3:0 (26:24, 25:18, 25:19);
"Енисей" (Красноярск) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 3:2 (21:25, 18:25, 25:23, 29:27, 15:13);
"Оренбуржье" (Оренбург) - "Динамо-Урал" (Уфа) - 3:0 (25:23, 25:13, 25:19);
"Факел Ямал" (Новый Уренгой) - "Ярославич" (Ярославль) - 3:0 (25:18 25:19 25:23);
"Динамо-ЛО" (Сосновый Бор) - "Нова" (Новокуйбышевск) - 3:2 (23:25, 25:27, 25:21, 29:27, 15:6).
Игровой момент матча Россия - Аргентина - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Кузбасс"
10 ноября, 21:00
 
Волейбол Спорт Динамо (Москва) МГТУ
 
Матч-центр
 
