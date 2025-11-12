Рейтинг@Mail.ru
23:46 12.11.2025
Эксперт предложил представить российские вина в крупных городах США
россия, сан-франциско, сша, брикс, экономика
Россия, Сан-Франциско, США, БРИКС, Экономика
Эксперт предложил представить российские вина в крупных городах США

Чаваттелла предложил представить российское вино в Лас-Вегасе и Нью-Йорке

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Продажа вина. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости, Олег Краев. Эксперт по международному маркетингу и продвижению вина на глобальном рынке, участник Российского винодельческого форума (РВФ) Сандро Чаваттелла в беседе с РИА Новости предложил представить российские вина в крупных городах США, таких как Сан-Франциско, Лас-Вегас и Нью-Йорк.
"Я думаю, да. Важно спланировать маркетинговую и туристическую стратегию. Было бы любопытно представить российское вино в Сан-Франциско, Лас-Вегасе, Нью-Йорке", - сообщил он, отвечая на вопрос агентства о том, есть ли у российского вина перспективы за пределами стран БРИКС.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Российское вино лучше иностранного, заявил Киселев
Вчера, 20:28
Чаваттелла поделился, что ранее принял участие в масштабной дегустации вина, произведенного в РФ, попробовал 50 разновидностей и считает российское вино, в первую очередь красное, "очень хорошим".
Эксперт, выступивший на состоявшейся в рамках РВФ дискуссии по теме эногастрономии и винного туризма в БРИКС, отметил важность использования диаспоры как инструмента продвижения продукции виноделия. Так, Чаваттелла полагает, что Лондон, где проживает большое количество выходцев из России и Индии, мог бы стать перспективной точкой для реализации вина из этих двух государств-основателей БРИКС.
Собеседник агентства также отметил, что виноделы из стран БРИКС должны делать ставку на уникальность своей продукции, подчеркивать ее особую идентичность и специфику терруара.
"Очень важно не сравнивать (вино из стран БРИКС - ред.) с итальянскими или французским вином, не пытаться его имитировать. Каждая страна должна иметь свою идентичность. Это фундаментально важно", - заявил собеседник агентства.
Бочки с вином - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
АВВР предлагает увеличить пошлины на импорт вина из недружественных стран
Вчера, 18:32
В этой связи Чаваттелла полагает, что страны БРИКС должны ориентироваться на популяризацию своих вин за рубежом, "в Европе, США, Канаде, других регионах мира".
Ранее спецпредставитель президента РФ Борис Титов, выступая на РВФ, заявил, что российские вина принимают участие в отраслевом конкурсе, который проходит в Сан-Франциско.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз, 12-13 ноября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Председатель Союза виноградарей и виноделов России, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Киселев оценил развитие винного туризма в России
Вчера, 18:54
 
РоссияСан-ФранцискоСШАБРИКСЭкономика
 
 
Заголовок открываемого материала