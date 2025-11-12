Эксперт предложил представить российские вина в крупных городах США

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости, Олег Краев. Эксперт по международному маркетингу и продвижению вина на глобальном рынке, участник Российского винодельческого форума (РВФ) Сандро Чаваттелла в беседе с РИА Новости предложил представить российские вина в крупных городах США, таких как Сан-Франциско, Лас-Вегас и Нью-Йорк.
"Я думаю, да. Важно спланировать маркетинговую и туристическую стратегию. Было бы любопытно представить российское вино в Сан-Франциско, Лас-Вегасе, Нью-Йорке", - сообщил он, отвечая на вопрос агентства о том, есть ли у российского вина перспективы за пределами стран БРИКС.
Чаваттелла поделился, что ранее принял участие в масштабной дегустации вина, произведенного в РФ, попробовал 50 разновидностей и считает российское вино, в первую очередь красное, "очень хорошим".
Эксперт, выступивший на состоявшейся в рамках РВФ дискуссии по теме эногастрономии и винного туризма в БРИКС, отметил важность использования диаспоры как инструмента продвижения продукции виноделия. Так, Чаваттелла полагает, что Лондон, где проживает большое количество выходцев из России и Индии, мог бы стать перспективной точкой для реализации вина из этих двух государств-основателей БРИКС.
Собеседник агентства также отметил, что виноделы из стран БРИКС должны делать ставку на уникальность своей продукции, подчеркивать ее особую идентичность и специфику терруара.
"Очень важно не сравнивать (вино из стран БРИКС - ред.) с итальянскими или французским вином, не пытаться его имитировать. Каждая страна должна иметь свою идентичность. Это фундаментально важно", - заявил собеседник агентства.
Ранее спецпредставитель президента РФ Борис Титов, выступая на РВФ, заявил, что российские вина принимают участие в отраслевом конкурсе, который проходит в Сан-Франциско.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз, 12-13 ноября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
