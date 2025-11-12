Эксперт предложил представить российские вина в крупных городах США

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости, Олег Краев. Эксперт по международному маркетингу и продвижению вина на глобальном рынке, участник Российского винодельческого форума (РВФ) Сандро Чаваттелла в беседе с РИА Новости предложил представить российские вина в крупных городах США, таких как Сан-Франциско, Лас-Вегас и Нью-Йорк.

"Я думаю, да. Важно спланировать маркетинговую и туристическую стратегию. Было бы любопытно представить российское вино в Сан-Франциско Лас-Вегасе , Нью-Йорке", - сообщил он, отвечая на вопрос агентства о том, есть ли у российского вина перспективы за пределами стран БРИКС

Чаваттелла поделился, что ранее принял участие в масштабной дегустации вина, произведенного в РФ , попробовал 50 разновидностей и считает российское вино, в первую очередь красное, "очень хорошим".

Эксперт, выступивший на состоявшейся в рамках РВФ дискуссии по теме эногастрономии и винного туризма в БРИКС, отметил важность использования диаспоры как инструмента продвижения продукции виноделия. Так, Чаваттелла полагает, что Лондон , где проживает большое количество выходцев из России и Индии , мог бы стать перспективной точкой для реализации вина из этих двух государств-основателей БРИКС.

Собеседник агентства также отметил, что виноделы из стран БРИКС должны делать ставку на уникальность своей продукции, подчеркивать ее особую идентичность и специфику терруара.

"Очень важно не сравнивать (вино из стран БРИКС - ред.) с итальянскими или французским вином, не пытаться его имитировать. Каждая страна должна иметь свою идентичность. Это фундаментально важно", - заявил собеседник агентства.

США, В этой связи Чаваттелла полагает, что страны БРИКС должны ориентироваться на популяризацию своих вин за рубежом, "в Европе Канаде , других регионах мира".

Ранее спецпредставитель президента РФ Борис Титов , выступая на РВФ, заявил, что российские вина принимают участие в отраслевом конкурсе, который проходит в Сан-Франциско.